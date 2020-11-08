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Мы все умрем. Экспериментальная физика: зачем взрывать, если есть модель?
08.11.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему же все равно такие опыты необходимы, а просто модели или теории недостаточно? Разобраться в вопросе помогал кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД Егор Задеба.
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