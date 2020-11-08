С Эйсмонт, Захаровым и солдатской кашей. Как прошел самый масштабный провластный автопробег

Источник материала: Tut.by

Сегодня под Минском прошел, пожалуй, самый масштабный провластный автопробег «За единую Беларусь!». На него съехались около тысячи автомобилей из разных регионов республики. «Ночью почти не спали — боялись выезд проспать», — говорят сестры из Новогрудка. Кульминацией пробега стал проезд колонны по МКАД.





Сбор участников автопробега «За единую Беларусь!» был объявлен на 11.00 на аэродроме Липки возле МКАД. Поворот сюда возможен лишь с внешнего кольца, поэтому тем, кто ехал с другого направления, пришлось покрутиться. Чтобы водители не пропустили нужный поворот, вдоль МКАД стояла молодежь с государственными флагами и показывала, куда ехать.

— Не волнуйтесь, не заблудитесь. По дороге стоят волонтеры, они укажут вам, где поворачивать. Да и видите сколько машин едет — они все туда, — объясняет девушка, стоявшая на обочине.

В 10.50 заехать на территорию аэродрома было непросто — пришлось медленно продвигаться за колейкой из машин. Большинство авто пока на мероприятие ехали без флагов, но некоторые водители вешали в салоне красные и зеленые ленточки, на стекла клеили стикеры в виде маленького флага и плакаты про батьку и желание жить в мире и единстве.





На въезде милиция и МЧС просили всех водителей открыть багажник: «В целях безопасности проверить, что там лежит».





К 11.00 почти половина территории аэродрома была заставлена автомобилями. Машины там можно было встретить из всех регионов Беларуси, они были разного класса, года выпуска и стоимости, но все же большинство «народных», которые часто встречаются на наших дорогах. Заметили мы и несколько автомобилей, принадлежащих домам отдыха и различным фирмам, а по флагам, которые начали вывешивать люди, стало понятно, что некоторые приехавшие представляют трудовые коллективы.



Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт



В одной палатке на аэродроме участникам митинга бесплатно раздавали наклейки в виде государственного флага, продавали силиконовые браслеты «За Беларусь!», значки

Вероника с сестрой Викторией приехали из Новогрудка на своем Renault Scenic, рядом ехали земляки — компанией на примерно десяти автомобилях.

— Мы раньше на митинги ходили, в Гродно участвовали в автопробеге, а сегодня решили в столицу приехать. Ночью почти не спали — боялись проспать выезд. Выступаем за то, чтобы спокойствие было у нас, — улыбается Вероника.



Вероника на автопробег приехала из Новогрудка

О том, хотят ли этого люди с БЧБ-флагами, девушка рассуждать не стала, но привела в пример случай, который произошел с ней в Новогрудке.

— Шла с митинга к своей машине, никого не трогала. Мимо меня проезжал автомобиль, люди начали нас снимать на камеру, мы им сделали замечание, а они все равно снимают. Потом из того авто вышел мужчина под два метра ростом и начал вырывать у нас из рук государственный флаг. При этом обзывается, кричит: «Животные, мы с вами еще встретимся!» Ну какой это у них мирный протест? Мы тогда вызвали милицию и написали заявление. У меня еще мышка висит с красно-зелеными лентами, некоторые замечают и начинают неприличные жесты показывать, нецензурно кричать. Понимаю, что есть оппозиция, ну так давайте как-то мирно решать, договариваться.



Паралимпиец Алексей Талай



Главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров — один из постоянных участников провластных автопробегов

Из Витебской области на автопробег на микроавтобусе приехал Григорий. Мужчина рассказал, что работает сам на себя, «из простых». Хоть мест в бусике много, водитель решил никого с собой не брать.





— Я слишком не агитировал, чтоб не сказали, что я пропагандист какой-то, — говорит автомобилист. — Я приехал не за Лукашенко, я за единую Беларусь. Хочу, чтобы не было раздрая между людьми, а мы жили дружно и без агрессии. А этот флаг (красно-зеленый. — Прим. AUTO.TUT.BY) — я ему не изменяю, потому что под ним родился, под ним и умру.









Возле одного седана замечаем двух молодых мужчин, устанавливающих флаги на задние двери авто: с одной стороны — красно-зеленый, с другой — УВД Заводского района. На уточнение корреспондента, являются ли мужчины милиционерами, те отвечать не захотели.

— Мы граждане Республики Беларусь, с журналистами не общаемся. И вообще, вы журналист? Насколько я знаю, TUT.BY — это не СМИ.



На фудкорте было несколько палаток с едой: от чебуреков до шашлыка. Отдельно стояла полевая кухня, где военные готовили кашу

Вместе с женой и одним из трех своих детей на автопробег приехал 37-летний Владимир. В багажнике авто — строительные инструменты: глава семьи работает рядовым сотрудником в одной из строительных фирм. На жизнь мужчина не жалуется, говорит, что все его и супругу устраивает, изменений никаких в стране не нужно. Квартиру супруги построили сами, никаких льгот от государства не ждали и не получали.



Многодетный отец Владимир

— Сейчас у строителей сдельная зарплата. Если ты сидишь — то ничего и не заработаешь. Я живу возле Каменной Горки, спокойно на улицу выхожу, возле кольцевой шашлыки делаем. Зачем люди с БЧБ-флагами выходят и чего требуют — понятия не имею. Какой им свободы не хватает? Чтобы как в Европе или Америке в свободном доступе оружие было и все остальное, беспределы эти? Может, Григорьевич где-то и задолбал уже за 26 лет, но нет пока преемника достойного.



Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков тоже часто посещает автопробеги под красно-зеленым флагом

Самой, пожалуй, раритетной машиной на автопробеге были «жигули» 1980 года выпуска, на которых приехали супруги Надежда и Владимир Алексеевич. К авто советского автопрома хозяева прикрепили флаг СССР: «Потому, что Беларусь продолжает ту политику, которая была при Советской власти».



Супруги Надежда и Владимир Алексеевич приехали на автопробег под советским флагом

— Беларусь — единственная республика из всех бывших стран СССР, которая удерживается от того, чтобы стать обычной нео-колонией, как стали большинство республик, — объясняет Надежда.

— Главное — это независимость от Запада, иначе будет как в Украине: полный развал экономики, более 700 предприятий разрушены. Среди них большие заводы, Львовский автозавод, где в цеху стоит старый сломанный автобус, — соглашается с женой Владимир Алексеевич.





Надежда считает, что люди, которые выступают под БЧБ-флагами и требуют перемен, не понимают, кто их ведет и ради чего.





— Все они поддерживают Бабарико, Цепкало, которые говорили о либеральных реформах — разрушительных, которые были в Прибалтике, бывших республиках Советского Союза. Это ведет к уничтожению промышленности, освобождению рынка для транснациональных корпораций. В Беларуси сейчас развиваются предприятия, сельское хозяйство — это залог независимости и суверенитета. Я за то, чтобы государство большую роль играло в экономике, а у нас все больше частной доли, — объясняет супружеская чета.



Певица Юлия Быкова, известная как Aura

Поддержать автопробег и спеть со сцены приехали артисты белорусской эстрады, среди них певица Юлия Быкова, известная как Aura. Девушка и ее муж, композитор Евгений Олейник — авторы и исполнители песни «Любимую не отдают».

— Я здесь из-за своих идейных соображений, — говорит Aura. — Да, я за Батьку. Потому что я не вижу большего патриота страны, чем Лукашенко, больше и лучше, чем он, для страны никто не сделает.

При этом добавила, что уважает любое мнение белорусов, главное — чтобы это не выражалось агрессивно, а было в рамках культурного общения.

— Я понимаю, что не бывает одинаково идеального государства для всех, есть свои плюсы и минусы. Все ожидают чего-то лучшего. Мы все хотим перемен хороших. Поэтому я со всеми общаюсь нормально. Но если люди переходят границы, оскорбляют и переходят на личности, то я заканчиваю общение, — говорит она.



Певица Алена Ланская фотографируется с поклонницей

Кульминацией автопробега стал проезд колонны по МКАД. Это намеревались сделать еще в 12.00, но старт пришлось немного отложить, потому что к назначенному времени еще не все участники въехали на территорию аэропорта.





— Двигаемся по средней полосе МКАД, помним, что некоторым автомобилям надо съезжать с кольца, — давал указания водителям через микрофон ведущий. — Не закрывайте номера машин — за это вас оштрафуют, объясняйте это тем, кто так делает. Соблюдайте ПДД и не реагируйте, если будут провокации.

Возглавил колонну «белорусомобиль» — так называли Volvo с огромной колонкой на крыше и оклейкой по всему кузову. Следом выехали микроавтобусы с вип-участниками: Басковым, Эйсмонт и другими, а потом и остальные автомобили.

После того как колонна проехала по МКАД, автомобили снова вернулись в Липки. Тут участников ждал концерт, бесплатная солдатская каша из полевой кухни, шашлык и другие угощения по вполне доступным ценам.