Колеса «номер один»: топ-10 лимузинов президентов США

Вчера американские СМИ сообщили, что Джозеф Байден станет 46-м президентом США . Дональд Трамп, не признавший своего поражения и готовый оспорить итоги выборов, уже вряд ли помешает своему оппоненту пересесть с Chevrolet Corvette в бронированный лимузин. А пока AUTO.TUT.BY предлагает оглянуться назад и посмотреть на автомобили, которыми пользовались американские лидеры в прошлом.

Первым автомобилем, созданным специально для президента и в соответствии с требованиями Секретной службы США, стал Lincoln Sunshine Special 1939 года.



Lincoln Sunshine Special. Фото: Mentalfloss.com

До этого американские президенты разъезжали по делам на машинах, которые мало чем отличались от исходных серийных моделей. В основе кабриолета Sunshine Special лежал роскошный Lincoln серии K (Model K), а доработкой автомобиля для президента занималась мастерская Brunn & Company из Буффало (штат Нью-Йорк), превратившая его в так называемый парадный фаэтон.



Lincoln Sunshine Special. Фото: Thehenryford.org

К слову, бронированный кузов и пуленепробиваемые шины Sunshine Special получил только после атаки на Перл-Харбор и начала войны с Японией — в итоге его масса превысила четыре тонны. Оснащался президентский автомобиль 6,8-литровым V12 мощностью 150 л.с. После смерти Рузвельта в апреле 1945 года Lincoln Sunshine Special до 1948 года использовался его преемником — Гарри Трумэном. В настоящее время этот автомобиль можно увидеть в Музее Генри Форда в Дирборне (пригород Детройта).



Lincoln Cosmopolitan. Фото: Classiccars.com

На смену Sunshine Special в 1950 году пришел еще один Lincoln — длиннобазный Cosmopolitan с 5,8-литровым V12 (152 л.с.) под капотом. Работал он в паре с усиленной коробкой Hydra-Matic — это первый «автомат», внедренный в широкое серийное производство. Эту трансмиссию General Motors представила еще в 1939 году — продавали ее и конкурентам, в числе которых был и концерн Ford, владелец Lincoln.



Lincoln Cosmopolitan. Фото: Ford

Всего для нужд Белого дома построили десять особых Cosmopolitan, каждый из которых был модифицирован кузовным ателье Henney и компанией Hess & Eisenhardt, специализировавшейся на бронировании гражданских автомобилей. В 1954 году Дуайт Эйзенхауэр, сменивший Трумэна, распорядился установить в задней части Cosmopolitan съемный прозрачный колпак из плексигласа — чтобы и во время выезда в дождь окружающие могли видеть находящегося в кабриолете президента.



Lincoln Continental SS-100-X. Фото: Ford

Появившийся в 1961 году Lincoln Continental SS-100-X, пожалуй, самый известный президентский лимузин — причем печально известный, ведь именно на нем 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди отправился в свою последнюю поездку по Далласу. Это был настоящий исполин — в длину четырехдверный кабриолет, для которого были предусмотрены различные сменные элементы крыши, растянулся почти на 6,5 м, масса автомобиля достигала 3,5 тонны, а за движение отвечал 350-сильный семилитровый V8. Одна из «фишек» Continental SS-100-X — широкое заднее сиденье, которое с помощью гидропривода можно было приподнять на 27 см.

За исключением лобового стекла автомобиль стоимостью 200 тысяч долларов (сейчас это около 1,7 миллиона долларов с учетом инфляции) не имел бронированных элементов — они появились уже после убийства Кеннеди. После Continental SS-100-X, который также выставлен в Музее Генри Форда, от открытых автомобилей для первых лиц государства по понятным причинам было решено отказаться.



Президентский Lincoln Continental 1972 года. Фото: White House

В итоге все последующие президентские лимузины представляли собой, по сути, «крепости на колесах». Этот 6,7-метровый бронированный Lincoln Continental 1972 года был служебным автомобилем Джеральда Форда, Джимми Картера и Рональда Рейгана, весил 5900 кг и располагал 7,5-литровым V8 мощностью 214 л.с.

Впрочем, в марте 1981 года тот же Continental сыграл с Рейганом злую шутку. Одна из пуль, выпущенных Джоном Хинкли-младшим, неудачно срикошетила от бронестекла двери Continental — президент получил ранение в легкое. К слову, уже через месяц после покушения Рейган снова работал в Овальном кабинете.



Cadillac Fleetwood Brougham. Фото: White House

В 1983 году марка президентского автомобиля неожиданно сменилась — контракт на создание лимузина заполучил General Motors, который изготовил для Рейгана Cadillac Fleetwood Brougham. Этот автомобиль, отличавшийся приподнятой крышей и большой площадью остекления, оснащался шестилитровым V8 (140 л.с.), а максимальная скорость достигала 179 км/ч.



Lincoln Town Car. Фото: Ford

Впрочем, Lincoln все же ненадолго вернулся в гараж Белого дома — в 1989 году Джордж Буш-старший получил изготовленный по спецзаказу Town Car, который он использовал на протяжении всего своего срока. Силовым агрегатом с лимузином (а это 7,5-литровый мотор V8, отдача которого неизвестна) поделился пикап Ford F-250. Сейчас последний Lincoln, находившийся на службе Белого дома, экспонируется в президентской библиотеке и музее Джорджа Буша-старшего в Техасе.



Cadillac Fleetwood Билла Клинтона. Фото: Cliff / Flickr.com

В 1993 году Cadillac вновь удостоился чести стать автомобилем президента США — администрация Билла Клинтона получила роскошный «броневик» Fleetwood, который обошелся казне в 600 тысяч долларов (по нынешним меркам это около 1,5 миллиона долларов). V-образная «восьмерка» объемом 7,4 л позволяла машине набирать 228 км/ч. И с тех пор традиция сохраняется — эра нового президента Америки начинается с нового лимузина Cadillac.



Cadillac DTS Presidential Джорджа Буша-младшего. Фото: Cadillac

Джордж Буш-младший ездил на двух Cadillac — к его первому сроку в 2001 году был выпущен Deville, а в 2005 году президент пересел в новый DTS. Оба автомобиля располагали бронированными панелями толщиной 13 см и шинами, позволявшими продолжить движение после пробоя, и в свое время считались самыми защищенными машинами для перевозки первых лиц государства. С серийными моделями Cadillac у них не было ничего общего — оба построены на шасси полноразмерных пикапов с рамной конструкцией. Масса президентского DTS, например, составляла 6400 кг, а 7,4-литровый V8 мог разгонять полноприводную машину до 243 км/ч.



Cadillac One «The Beast» Барака Обамы. Фото: Cadillac

Монументальный пикап GMC лег в основу служебного Cadillac One Барака Обамы, ставшего президентом в 2009 году. Как и в случае с машинами Буша, у спецслужб этот автомобиль получил прозвище The Beast («Зверь» в переводе). Толщина брони у него достигает 18−20 см, используются пятидюймовые многослойные стекла, а вес, по одним сведениям, равен 6800 кг, а по другим — 9100 кг! В любом случае быстроходной машина не получилась — максимальная скорость у One достигает 60 миль в час (97 км/ч). Зато лимузин может ставить дымовую завесу и распылять слезоточивый газ, а на борту есть спутниковый телефон для связи с Пентагоном, запас донорской крови и автономная кислородная установка.



Cadillac «The Beast» Дональда Трампа. Фото: U.S. Secret Service

Наконец, Дональд Трамп новым «Зверем» обзавелся только в сентябре 2018 года — до этого он передвигался на Cadillac Обамы. Точные характеристики служебного автомобиля Трампа, разумеется, держатся в секрете (известно, что объем мотора — 6,6 л), но, по сути, речь идет об улучшенной версии лимузина предшественника с измененным в духе новых гражданских моделей Cadillac внешним обликом.