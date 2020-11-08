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В Минске выставили на продажу физкультурно-оздоровительный центр на улице Богдановича

08.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске на улице Богдановича на аукцион выставили физкультурно-оздоровительный центр. Соответствующий лот появился на сайте Конфиската.



Спортивный комплекс находится по адресу ул. Максима Богдановича, 78−1Н. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-699 925 имеет общую площадью 455,0 кв.м.

Стоимость одного квадратного метра — 1365 рублей. Начальная стоимость продажи всего комплекса — 621.108 рублей ($ 237.490 по курсу Нацбанка).



Дата проведения аукциона — 26.11.2020 в 15.00.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Богдановича на аукцион выставили физкультурно-оздоровительный центр. Соответствующий лот появился на сайте Конфиската.
 
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