В Греции за жестокое обращение с животными теперь могут приговорить к 10 годам

Отныне жестокое обращение с животными, под которым подразумевается отравление, повешение, поджигание, нанесение увечий, будет считаться уголовным преступлением. Закон предусматривает для истязателей животных лишение свободы от одного года до десяти лет и штраф в размере от €5 тыс. до €15 тыс,kommersant.ru