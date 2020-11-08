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Напротив посольства Беларуси в Берлине вывесили бчб-флаг

08.11.2020 20:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бело-красно-белый флаг был поднят 8 ноября в Берлине напротив здания посольства Беларуси.

Напротив посольства Беларуси в Берлине вывесили бчб-флаг

Символическую акцию провело «Альтернативное Посольство Свободной Демократической Республики Беларусь в Германии», открытое две недели назад белорусскими активистами.

Альтернативное посольство размещается в домике на колесах напротив здания официального посольства Беларуси и является местом проведения акций солидарности, одиночных пикетов и информационным пунктом.

Напротив посольства Беларуси в Берлине вывесили бчб-флаг

Напротив посольства Беларуси в Берлине вывесили бчб-флаг

Напротив посольства Беларуси в Берлине вывесили бчб-флаг

Напротив посольства Беларуси в Берлине вывесили бчб-флаг

«Открытие альтернативного посольства выражает в том числе протест белорусской диаспоры Германии против лояльной, выжидающей позиции посла Республики Беларусь Дениса Сидоренко по отношению к режиму Лукашенко», — отмечают организатора акции.

 
 
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Бело-красно-белый флаг был поднят 8 ноября в Берлине напротив здания посольства Беларуси.
 
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