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Вечер в городе. В центр Минска едет спецтехника, начались первые задержания

08.11.2020 21:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вечер перестает быть томным. Минск еще не успел отдохнуть после дневных задержаний, как в нем происходит новое движение. Читатели рассказывают, что по направлению в центр города сейчас едет спецтехника. Вот как это выглядит. 

Ждать первых задержаний долго не пришлось: вскоре после того, как народ начал собираться, силовики увели под руки молодого человека неподалеку от станции метро «Спортивная».

Вечер в городе. В центр Минска едет спецтехника, начались первые задержания

А вот так человека несли в Лебяжьем.

Читатели сообщают, что в местах потенциального скопления людей появляются синие микроавтобусы и автозаки. Такие сигналы мы получаем из разных частей города.

Вечер в городе. В центр Минска едет спецтехника, начались первые задержания

Возможно, сегодня будет побит рекорд по количеству задержанных. Примерно в 21 час в списке не зарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Вясна» уже значилось 684 фамилии, и это, судя по всему, еще не все. Возле столичных РУВД продолжали собираться родственники белорусов, для которых сегодняшние акции закончились не очень хорошо. Так, например, выглядел вход в Московское отделение милиции. В момент фото милиционер зачитывал фамилии из списка.

Вечер в городе. В центр Минска едет спецтехника, начались первые задержания

(будет дополнено)

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Теги: Минск
 
 
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Вечер перестает быть томным. Минск еще не успел отдохнуть после дневных задержаний, как в нем происходит новое движение. Читатели рассказывают, что по направлению...
 
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