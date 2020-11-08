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Режим Лукашенко идет на рекорд по количеству задержанных

08.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовики делают все возможное, чтобы и их, и Лукашенко люди ненавидели.


Сегодня были самые массовые задержания на воскресных выступлениях граждан против фальсификации итогов президентских выборов и насилия за последние два месяца.

 
8 ноября в ходе акций протеста в Минске и регионах задержано не менее 615 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Сведения приведены по состоянию на 20:25.

По информации волонтеров, ведущих телеграм-канал «Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)», в милицию доставлено не менее 737 человек.

 
Это самые массовые задержания на воскресных выступлениях граждан против фальсификации итогов президентских выборов и насилия за последние два месяца. По данным МВД, 1 ноября было задержано около 300 человек, 25 октября — 523, 18 октября — 280, 11 октября — 713, 4 октября — 317, 27 сентября — 350, 20 сентября — 442, 13 сентября — 774.
 
Теги: Минск
 
 
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Силовики делают все возможное, чтобы и их, и Лукашенко люди ненавидели.
 
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