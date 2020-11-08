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Хорошо начали, скверно кончили: в Полоцке милиция ходила с экскурсией по городу, а потом задержала всех мужчин

08.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Полоцке 8 ноября милиция задержала шесть участников экскурсии по городу, сообщает портал gorod214.by.

По воскресеньям в Полоцке проходят бесплатные экскурсии. На них обычно собирается несколько десятков человек. 8 ноября очередная экскурсия завершилась задержанием шести мужчин.

— На сегодняшней экскурсии присутствовали в гражданской одежде три представителя МВД. Они представились и ходили с экскурсантами до конца, — рассказала gorod214.by экскурсовод Лариса. — На площади Свободы экскурсия закончилась, люди начали расходиться. В это время подъехала милицейская машина, в нее забрали всех мужчин. Лозунгов во время экскурсии никто не выкрикивал, символики ни у кого не было видно. Возмущению собравшихся не было предела. Теперь мы собираемся писать прокурору, мэру и депутатам, а также в Министерство спорта и туризма.
 
Официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова сообщила, что у местной милиции была информация о возможном проведении протестной акции:

— Для установления личности и разбирательства шесть человек доставили в РОВД.
 
 
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В Полоцке 8 ноября милиция задержала шесть участников экскурсии по городу, сообщает портал gorod214.by.
 
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