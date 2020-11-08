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Хорошо начали, скверно кончили: в Полоцке милиция ходила с экскурсией по городу, а потом задержала всех мужчин
Источник материала: Партизан
В Полоцке 8 ноября милиция задержала шесть участников экскурсии по городу, сообщает портал gorod214.by.
По воскресеньям в Полоцке проходят бесплатные экскурсии. На них обычно собирается несколько десятков человек. 8 ноября очередная экскурсия завершилась задержанием шести мужчин.
— На сегодняшней экскурсии присутствовали в гражданской одежде три представителя МВД. Они представились и ходили с экскурсантами до конца, —
Официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова сообщила, что у местной милиции была информация о возможном проведении протестной акции:
— Для установления личности и разбирательства шесть человек доставили в РОВД.
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Хорошо начали, скверно кончили: в Полоцке милиция ходила с экскурсией по городу, а потом задержала всех мужчин
В Полоцке 8 ноября милиция задержала шесть участников экскурсии по городу, сообщает портал gorod214.by.
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