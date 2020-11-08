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"Собеседник": Путин продаст Беларуси нашу нефть за наши же деньги?

08.11.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение продать Александру Лукашенко нефтяное месторождение в России – одно из самых циничных за годы правления Владимира Путина.

"Собеседник": Путин продаст Беларуси нашу нефть за наши же деньги?
© CC0 / Public Domain, Redhawk Investment Group / Pixabay
 Цинично в нём всё – начиная от предательства собственных же стремлений оберегать Россию и её ресурсы от иностранного вмешательства, заканчивая требованиями к западным странам не вмешиваться во внутрибелорусский конфликт вокруг борьбы за власть в Минске. Именно сочувствие господину Лукашенко, нарисовавшему себе 80% голосов и получившему отпор, движет господином Путиным в этом вопросе. 

Путин решил укрепить белорусскую экономику радикально из чувства сострадания своему малоприятному коллеге. Оппоненты Лукашенко ему, очевидно, ещё менее приятны, ведь он проецирует ситуацию на себя, да и все последние годы борется с подобными «элементами», которые «раскачивают лодку» и покушаются на власть. Борется истово и отчаянно.  

Хвалёные белорусские заводы не смогут существовать без госдотаций, а дотации нужно откуда-то брать. Лукашенко берёт их из российских денег, которые можно называть кредитами очень условно, зная, как охотно Россия эти кредиты списывает. Впрочем, конечно, может и не списать, если что-то не понравится. Нефтяная игла в данном случае как никогда сильнее похожа на иглу наркомана, которого подсаживают на мощный наркотик, обрекая на дальнейшую полную зависимость и невозможность выйти из игры. 

Цинично ли то, что Путин продаст наши скважины за наши же деньги, да ещё и человеку, который плевать хотел на мнение собственного народа? Безусловно. Средние зарплаты в России, конечно, выше, чем в Беларуси, но по европейским меркам и наша страна, и Беларусь, и Украина дружно находятся в хвосте этого списка. Есть что поднимать в медицине, есть что поднимать в образовании, ковид с карантином резко ударили по очень многим направлениям бизнеса, представители которых воют и стонут, умоляя поддержать, чтобы не вылететь в трубу. Весной государство продемонстрировало полнейшее равнодушие к этому. Продемонстрирует и снова, если решит вернуться к полномасштабным ограничительным мерам. Покупательская способность населения падает… В такой обстановке мы и отдаём Беларуси нефтяные вышки даже не за бесценок, а за просто так, из-за фобий в области цветных революций. Из желания сделать неприятное тем, кто не признал Лукашенко законным президентом, дал убежище и трибуну оппозиции. И из сострадания к государственной идеологической машине, которая плевать хотела на мнение избирателей.
 
Теги: Минск
 
 
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Решение продать Александру Лукашенко нефтяное месторождение в России – одно из самых циничных за годы правления Владимира Путина.
 
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