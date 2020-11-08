Задержан экс-защитник «Крумкачоў» Роман Гаев





В настоящий момент Роман находится в Центральном РУВД.





Ранее футболист высказывался о протестах:





Роман Гаев о мирных протестах: «И если у нас получится вот так красиво и мирно перевернуть страницу, то это станет визитной карточкой Беларуси!»





Напомним, сегодня сообщалось о задержании спортсменов: легкоатлета Андрея Кравченко и боксера Ивана Ганина. Их задержали, когда молодые люди находились в автомобиле на парковке.