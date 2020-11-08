|
Приорбанк закрывает ряд отделений в Минске из-за второй волны COVID-19
Источник материала: Партизан
Приорбанк временно, до нового года, закрывает несколько отделений в Минске в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и для профилактики распространения вирусных заболеваний. Об этом сообщается на сайте банка.
Так, с 9 ноября по 31 декабря 2020 года будут закрыты следующие отделения Приорбанка в Минске:
УРМ 114/1 (Партизанский пр-т, 107);
УРМ 115/1 (ул. Белинского, 23);
УРМ 115/2 (ул. Сурганова, 41);
УРМ 119/2 (ул. Казинца, 92/1).
Также в УРМ 111/1 (ул. Макаёнка, 23) не будет работать касса.
Получить консультацию можно по телефонам контакт-центра: (017) 289 90 90 (для физических лиц), (017) 308 80 80 (для юридических лиц), а также через виртуального помощника на сайте либо на официальных страницах Приорбанка в социальных сетях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приорбанк временно, до нового года, закрывает несколько отделений в Минске в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и для профилактики...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)