«Ударили дубинкой по рукам, было много крови». Поговорили с бывшей женой задержанного на Немиге пожилого мужчины

Источник материала: Onliner

— Наверное, сделали это, чтобы он не сопротивлялся. Затем Сашу подняли на ноги и завели в какую-то арку. Все время я шла за ними, пока меня не остановили. Сказали: «Вам сюда нельзя, ищите его в Центральном РУВД». Но естественно, его там не оказалось.

По словам Людмилы, она пыталась узнать информацию о своем бывшем муже возле двух РУВД. Попытки оказались неудачными, и потому она и дочь решили просить помощи в интернете.

— Дочка разместила в Instagram сообщение, что не может найти отца. Только после этого нам позвонили три человека, сказали, что он в Советском РУВД. Сейчас я еду туда, — добавляет женщина.