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«Ударили дубинкой по рукам, было много крови». Поговорили с бывшей женой задержанного на Немиге пожилого мужчины

08.11.2020 22:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наверное, сделали это, чтобы он не сопротивлялся. Затем Сашу подняли на ноги и завели в какую-то арку. Все время я шла за ними, пока меня не остановили. Сказали: «Вам сюда нельзя, ищите его в Центральном РУВД». Но естественно, его там не оказалось.

По словам Людмилы, она пыталась узнать информацию о своем бывшем муже возле двух РУВД. Попытки оказались неудачными, и потому она и дочь решили просить помощи в интернете.

Дочка разместила в Instagram сообщение, что не может найти отца. Только после этого нам позвонили три человека, сказали, что он в Советском РУВД. Сейчас я еду туда, — добавляет женщина.

 
 
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Сегодня по Telegram-каналам разошлось видео дневного задержания в районе Немиги. На нем видно, как несколько человек с дубинками и зелеными повязками на руках куда-то...
 
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