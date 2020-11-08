|
«Ударили дубинкой по рукам, было много крови». Поговорили с бывшей женой задержанного на Немиге пожилого мужчины
Источник материала: Onliner
— Наверное, сделали это, чтобы он не сопротивлялся. Затем Сашу подняли на ноги и завели в какую-то арку. Все время я шла за ними, пока меня не остановили. Сказали: «Вам сюда нельзя, ищите его в Центральном РУВД». Но естественно, его там не оказалось.
По словам Людмилы, она пыталась узнать информацию о своем бывшем муже возле двух РУВД. Попытки оказались неудачными, и потому она и дочь решили просить помощи в интернете.
— Дочка разместила в Instagram сообщение, что не может найти отца. Только после этого нам позвонили три человека, сказали, что он в Советском РУВД. Сейчас я еду туда, — добавляет женщина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ударили дубинкой по рукам, было много крови». Поговорили с бывшей женой задержанного на Немиге пожилого мужчины
Сегодня по Telegram-каналам разошлось видео дневного задержания в районе Немиги. На нем видно, как несколько человек с дубинками и зелеными повязками на руках куда-то...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)