Лукашенко предложил построить в Беларуси вторую АЭС: в России ответили, что готовы

Источник материала: KYKY

6 ноября, накануне запуска АЭС в Островце, Лукашенко заявил, что хочет построить в Беларуси вторую атомную электростанцию, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа. «Росатом» поддержал эту идею, что следует из заявления гендиректора российской госкорпорации Алексея Лихачева.

«Строительство еще одного нашего блока здесь или еще одной атомной станции из двух блоков — это лучшая награда, которая только может быть. В этом смысле мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать. Понимаем, что еще больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали беларуские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире», — сказал Лихачев, его слова приводит «Интерфакс».

«В случае, если мы пойдем дальше строить здесь, то, конечно же, … еще большее количество компетенций будет реализовано беларускими специалистами. Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость», — добавил гендиректор «Росатома». На уточняющий вопрос, готов ли «Росатом» в случае строительства еще одной АЭС предоставить Беларуси скидку, Лихачев ответил: «Поговорим на эту тему».

7 ноября состоялась официальная церемония запуска БелАЭС. Лукашенко назвал это «историческим моментом», ведь «трана становится ядерной державой». Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в 2022 году.