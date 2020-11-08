Беларусь почти превратилась в Чили: не менее 1050 задержанных в воскресенье

Источник материала: АФН

Белорусские силовики в воскресенье, 8 ноября, устроили небывалый по масштабам хапун. Задержав сотни людей на марше, силовики вечером у начали прочесывать районы столицы, задерживая всех подряд, кто попадется во дворах и на центральных улицах спален Минска.

По данным правозащитников и волонтеров по состоянию на 21:30 в Беларуси были задержаны не менее 1050 человек.

Сообщения о хапунах в соцсетях содержат факты насилия и издевательств, что подтверждается видеоматериалами и фото.

Задержан олимпийский медалист…, задержан журналист…, задержана мисс Беларусь…, задержан журналист…, задержан член Координационного совета…, задержан волонтер…, задержаны 1050 человек – такие сегодня заголовки у белорусских медиа.

Скоро в Беларуси не будет хватать ципов, сизо, тюрем и помещений. И тогда власти начнут заполнять Минск-Арену, футбольный манеж …

Стадионы, заполненные протестующими и несогласными, с пулеметами по периметру, тотальное беззаконие. Такой была хунта Пиночета в Чили. Такой вот-вот станет агрохунта Лукашенко в Беларуси.