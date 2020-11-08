Более тысячи задержанных

Источник материала: Партизан

Если история последней войны в Беларуси отмечена тем, что погиб каждый четвертый, то история первого белорусского президента будет, судя по всему, отмечена тем, что каждый четвертый прошел через аресты и издевательства.

Как сообщают правозащитники "Весны" на 22.00 известны фамилии 745 задержанных, по сведениям волонтеров @spiski_okrestina — сообщают о более чем тысяче задержанных. Без сомнения, к завтрашнему утру эти цифры увеличатся, так как поздно вечером в Минске все еще идут задержания. Потому что люди не сдаются и выходят на локальные акции протеста в своих микрорайонах. Силовики уже спят в машинах, но не готовы признать, что народ все равно победит, что бы они ни делали. Еще ни одна власть не была в состоянии противостоять народу.





