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Более тысячи задержанных

09.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если история последней войны в Беларуси отмечена тем, что погиб каждый четвертый, то история первого белорусского президента будет, судя по всему, отмечена тем, что каждый четвертый прошел через аресты и издевательства.

Как сообщают правозащитники "Весны" на 22.00 известны фамилии 745 задержанных, по сведениям волонтеров @spiski_okrestina — сообщают о более чем тысяче задержанных. Без сомнения, к завтрашнему утру эти цифры увеличатся, так как поздно вечером в Минске все еще идут задержания. Потому что люди не сдаются и выходят на локальные акции протеста в своих микрорайонах. Силовики уже спят в машинах, но не готовы признать, что народ все равно победит, что бы они ни делали. Еще ни одна власть не была в состоянии противостоять народу. 


 
 
Теги: Минск
 
 
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Если история последней войны в Беларуси отмечена тем, что погиб каждый четвертый, то история первого белорусского президента будет, судя по всему, отмечена тем, что...
 
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