Польша создает базу для переброски в страну 20 тыс. солдат из США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Польша создаст в Познани базу для переброски в страну до 20 тысяч американских солдат, соответствующее соглашение в понедельник 9 ноября ратифицирует президент Анджей Дуда, сообщило " Польское радио ".

В церемонии подписания данного документа также примут участие польский премьер Матеуш Моравецкий, глава Минобороны Мариуш Блащак и посол США в Польше Джоржетт Мосбахер.

После ратификации соглашения в Познани в ноябре текущего года будет базироваться пятый корпус Армии США - командная структура, входящая в состав европейского контингента.

В городе постоянно будут находиться около 200 американских солдат. Согласно договору Польша обязуется создать инфраструктуру, которая при необходимости будет способна принять не менее 20 тысяч солдат, – склады, казармы, учебные комплексы и базы для беспилотных летательных аппаратов.