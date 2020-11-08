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Польша создает базу для переброски в страну 20 тыс. солдат из США

09.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Польша создаст в Познани базу для переброски в страну до 20 тысяч американских солдат, соответствующее соглашение в понедельник 9 ноября ратифицирует президент Анджей Дуда, сообщило "Польское радио".

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В церемонии подписания данного документа также примут участие польский премьер Матеуш Моравецкий, глава Минобороны Мариуш Блащак и посол США в Польше Джоржетт Мосбахер.

После ратификации соглашения в Познани в ноябре текущего года будет базироваться пятый корпус Армии США - командная структура, входящая в состав европейского контингента.

В городе постоянно будут находиться около 200 американских солдат. Согласно договору Польша обязуется создать инфраструктуру, которая при необходимости будет способна принять не менее 20 тысяч солдат, – склады, казармы, учебные комплексы и базы для беспилотных летательных аппаратов.

 
Теги: Минск
 
 
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После ратификации документа в Познани в ноябре текущего года будет базироваться пятый корпус Армии США.
 
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