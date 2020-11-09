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Прогноз по валютам: наступает неделя дешевого доллара
Источник материала: Myfin
– После падения на позапрошлой неделе, белорусский рубль на минувшей неделе вновь вернулся к укреплению.
Основной тенденцией на внешних рынках было падение доллара. Пара евро/доллар выросла с 1,1680 до 1,1850, или на 1,4%.
Еще сильнее чем евро вырос российский рубль.
Доллар в России снизился с 79,2 до 77,3 российского рубля, или на 2,4%.
Евро подешевел с 92,5 до 91,5 российского рубля, или на 1%.
В результате к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, а российский рубль незначительно укрепился.
Доллар снизился за неделю на 2,17%, евро подешевел на 0,78%, а российский рубль подорожал на 0,23%.
В результате валютная корзина подешевела на 0,7%.
Стоит отметить, что большая часть укрепления белорусского рубля пришлись на последние торги в пятницу, 6 ноября.
Что в итоге?
На наступившей неделе российский рубль может продолжить укрепление к иностранным валютам.
В результате
А
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Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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Белорусский рубль на минувшей неделе укрепился к иностранным валютам. Что будет с курсом доллара и евро в середине ноября? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал...
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