Прогноз по валютам: наступает неделя дешевого доллара

– После падения на позапрошлой неделе, белорусский рубль на минувшей неделе вновь вернулся к укреплению.

Основной тенденцией на внешних рынках было падение доллара. Пара евро/доллар выросла с 1,1680 до 1,1850, или на 1,4%.



Еще сильнее чем евро вырос российский рубль.

Доллар в России снизился с 79,2 до 77,3 российского рубля, или на 2,4%.

Евро подешевел с 92,5 до 91,5 российского рубля, или на 1%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, а российский рубль незначительно укрепился.

Доллар снизился за неделю на 2,17%, евро подешевел на 0,78%, а российский рубль подорожал на 0,23%.

В результате валютная корзина подешевела на 0,7%.

Стоит отметить, что большая часть укрепления белорусского рубля пришлись на последние торги в пятницу, 6 ноября.

Фото: Myfin.by

Что в итоге?

На наступившей неделе российский рубль может продолжить укрепление к иностранным валютам.

В результате доллар может снизиться до 2,52 белорусского рубля.

Евро может подешеветь до 3,03 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,34 белорусского рубля за 100 российских.

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