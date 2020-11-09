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Прогноз по валютам: наступает неделя дешевого доллара

09.11.2020 06:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

– После падения на позапрошлой неделе, белорусский рубль на минувшей неделе вновь вернулся к укреплению.

Основной тенденцией на внешних рынках было падение доллара. Пара евро/доллар выросла с 1,1680 до 1,1850, или на 1,4%.

Еще сильнее чем евро вырос российский рубль.

Доллар в России снизился с 79,2 до 77,3 российского рубля, или на 2,4%.

Евро подешевел с 92,5 до 91,5 российского рубля, или на 1%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, а российский рубль незначительно укрепился.

Доллар снизился за неделю на 2,17%, евро подешевел на 0,78%, а российский рубль подорожал на 0,23%.

В результате валютная корзина подешевела на 0,7%.

Стоит отметить, что большая часть укрепления белорусского рубля пришлись на последние торги в пятницу, 6 ноября.

Фото: Myfin.by

Что в итоге?

На наступившей неделе российский рубль может продолжить укрепление к иностранным валютам.

В результате доллар может снизиться до 2,52 белорусского рубля.

Евро может подешеветь до 3,03 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,34 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусский рубль на минувшей неделе укрепился к иностранным валютам. Что будет с курсом доллара и евро в середине ноября? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал...
 
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