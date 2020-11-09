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Журналиста из Могилева Владимира Лапцевича задержали, чтобы «досидел» двое суток
Источник материала: Навiны
Могилевский журналист Владимир Лапцевич вышел на свободу после отбытия остававшихся двух суток административного ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Корреспондент сайта
Накануне президентских выборов, 5 августа, Лапцевича задержали якобы за неподчинение сотрудникам милиции. Ленинский районный суд Могилева приговорил журналиста к 12 суткам ареста. Однако 15 августа Лапцевича освободили вместе с другими задержанными после общественных протестов против жестоких задержаний в областном центре после президентских выборов.
Таким образом, отмечает БАЖ, у Лапцевича якобы остались неотбытыми двое суток ареста. При этом Ленинский райсуд Могилева 30 сентября приговорил журналиста к 13 суткам административного ареста по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях). Лапцевич отбыл наказание полностью, и тогда никто из правоохранителей не упомянул о «неотбытых сутках» предыдущего ареста.
Коллеги Лапцевича считают, что журналиста специально изолировали на выходные дни, чтобы не допустить его участия в освещении акций протеста в Могилеве, отмечает БелаПАН.
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Могилевский журналист Владимир Лапцевич вышел на свободу после отбытия остававшихся двух суток административного ареста, сообщает Белорусская ассоциация...
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