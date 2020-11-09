«Лукашенко истерит». 8 ноября в Беларуси задержано более тысячи человек

На воскресных акциях в рамках дневного Марша народовластия , а также локальных вечерних протестов задержано рекордное после 9—10 августа количество граждан, свидетельствуют данные, публикуемые правозащитниками (сайт spring96.org ) и волонтерами (телеграм-канал «Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи).





В списках правозащитников значится 1023 фамилии, волонтеры сообщают о 1250 задержанных. Это рекордные цифры после массовых задержаний 9 и 10 августа (соответственно около 3 тыс. и более 2 тыс. человек), отмечает БелаПАН .

Не менее тысячи человек были задержаны в Минске. Задержания также проводились в Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Барановичах, Березе, Бобруйске, Жлобине, Ляховичах, Пинске, Полоцке и Солигорске.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса сообщает о задержании члена КС директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова. Он находится в УВД Московского района Минска. В сентябре Егоров отбыл 10-суточный административный арест.

Ранее сообщалось о задержании «Мисс Беларусь-2008», бывшего пресс-секретаря футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольги Хижинковой (доставлена в Заводское РУВД), серебряного призера Олимпийских игр-2008 в десятиборье Андрея Кравченко (Центральное РУВД, отпущен), актера Александра Ждановича, ранее известного как Маляваныч в детской телепередаче «Калыханка» (Партизанское РУВД).

Задержанный возле торгового центра «Галерея» на проспекте Победителей корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин находится в Партизанском РУВД.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, всего было задержано восемь представителей СМИ, освобождено пять. С учетом отбывающих административный арест за решеткой находятся 16 журналистов.

«Сегодня власти предприняли все усилия, чтобы Марш народовластия был подавлен, но он все равно состоялся, — заявил в своем телеграм-канале член президиума Координационного совета Павел Латушко. — Мы вместе разделяем боль и ужас тех, чьи близкие сегодня оказались задержаны и пострадали от зверств преступников в балаклавах. Мы никогда не остановимся ради всех нас и свободного будущего».

«За жестокими действиями и заявлениями Лукашенко не стоит какого-либо тонкого расчета, это отчаянный страх и месть загнанного в угол диктатора. Доклад ОБСЕ подтвердил полное фиаско Лукашенко на мировой арене, для мировых держав он утратил правосубъектность и является обычным гражданином Беларуси. Лукашенко истерит, потому что знает, что ему противостоит весь народ, миллионы людей. Наша воля сильнее, значит — мы победим!» — считает Латушко.

Нынешняя воскресная акция протеста была тринадцатой подряд после президентских выборов 9 августа.

По данным МВД, 1 ноября было задержано около 300 человек, 25 октября — 523, 18 октября — 280, 11 октября — 713, 4 октября — 317, 27 сентября — 350, 20 сентября — 442, 13 сентября — 774, 6 сентября — 633, 30 августа — 173. За 23 августа опубликовано количество составленных административных протоколов (79). 16 августа задержаний не было.

9 августа, в первый день протестов против фальсификации итогов президентских выборов, было задержано около 3 тыс. человек, 10-го — более 2 тыс., 11-го — около 1 тыс., 12-го — около 700.