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Акция солидарности с Беларусью прошла в Эйндховене

09.11.2020 07:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

8 ноября в Эйндховене прошла акция солидарности с белорусским народом, организованная белорусской общиной в Нидерландах.

Акция солидарности с Беларусью прошла в Эйндховене

Участники акции собрались на площади 18 Сентября. Были розданы листовки и буклеты с информацией о событиях в Беларуси — стране в самом центре Европы и соседке Еврсоюза, которая сейчас превращается в полицейское государство, жители которого подвергаются насилию со стороны силовых органов.

Всего в акции приняло порядка 30 человек. Количество участников было ограничено в связи с введенными мерами по борьбе с COVID-19.

Акция солидарности с Беларусью прошла в Эйндховене

Акция солидарности с Беларусью прошла в Эйндховене

 
 
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8 ноября в Эйндховене прошла акция солидарности с белорусским народом, организованная белорусской общиной в Нидерландах.
 
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