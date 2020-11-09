«Мне нравится, что он простой парень». Звезды, которые заводят отношения c «незвездными» партнерами

Источник материала: Tut.by

Голливуд полон пар формата «звезда + звезда», но есть много знаменитостей, которые нашли свою любовь вне индустрии. Например, Элизабет Бэнкс и Макс Хендельман познакомились еще в колледже, а Джон Бон Джови влюбился в свою будущую жену Доротею в детстве. Актриса Дженнифер Гарнер, недавно пережившая тяжелый развод со своим суперзнаменитым мужем Беном Аффлеком, рада быть в отношениях с мужчиной, который не имеет отношения к шоу-бизнесу. «Мне так нравится, что он не связан с индустрией развлечений, что он простой и милый парень», — говорит она в интервью Us Weekly о cвоем новом бойфренде Джоне Миллере.

Кто еще из знаменитостей заводит отношения с обычными людьми — читайте дальше.

Адам Шульман и Энн Хэтэуэй





До встречи с Адамом Энн была в отношениях с итальянцем Рафаэлло Фольери. Они были идеальной парой: она — суперзвезда, он — богач, владелец бизнеса и благотворитель. Они встречались четыре года и все ждали официального объявления о помолвке, но Рафаэлло неожиданно обвинили в хищении 50 миллионов долларов из фонда помощи католическим церквям, соучредительницей которого была и Хэтэуэй.

В общем, история вышла грязная и громкая, и когда Энн на дружеской вечеринке познакомилась с никому не известным начинающим актером и обычным нью-йоркским парнем Адамом Шульманом, никто не верил, что это надолго. Рафаэлло отбывал тюремный срок в 4 года и умолял Энн дождаться его. Единственным достижением Адама на тот момент был фильм «Придурки из Хазарта», но покорил он свою будущую жену не карьерными успехами, а тем, что по уши был в нее влюблен. Вскоре после знакомства Адам отказался от кинокарьеры и занялся дизайном ювелирных украшений. Сейчас Энн и Адам счастливы в браке и воспитывают двоих сыновей. «Адам воплощает в себе все, что мне хотелось бы видеть в партнере», — сказала актриса в одном из своих интервью.

Эд Ширан и Черри Сиборн





Исполнитель суперхита Shape of you и сам суперзвезда, а вот его избранница, которой была посвящена эта песня, — совсем нет. Черри и Эд ходили в одну школу, и Эд влюбился в девушку еще тогда, но после школы Черри отправилась учиться в Америку, а закончив учебу, стала работать в финансовом районе Уолл-стрит в Нью-Йорке. Черри — консультант в консалтинговой компании. В США и произошла встреча Эда и Черри спустя много лет после окончания школы.

Ради отношений с Черри Эд сделал перерыв в карьере длиной почти в год. В 2016 году они путешествовали вместе по миру и занимались довольно экстремальными вещами: обучались рафтингу, плавали с акулами, пробовали банджи-джампинг и другое. Вскоре после этого большого отпуска они поженились.

Алек Болдуин и Хилари Томас





Предыдущий брак Болдуина с Ким Бейсингер всегда был источником свежих новостей для желтой прессы. Пара не сходила с обложек журналов и привлекала к себе огромное количество внимания. В 2002 году актеры развелись, и Болдуин 10 лет не решался на новые официальные отношения. Однако инструктору по йоге Хиллари Томас удалось переубедить актера, и в 2012 году они поженились. Через год у пары родилась дочь Кармен.

Джефф Бриджес и Сьюзан Гестон





Знаменитый «Чувак» любит рассказывать, что со своей будущей женой он познакомился на съемочной площадке фильма «Ранчо Делюкс». Сьюзан работала официанткой и была так красива, что Джефф целый день набирался смелости, чтобы просто подойти к ней. Пара жената уже целых 43 года, у них трое детей и куча внуков.

Джордж Клуни и Амаль Аламутдин





В 1993 году один из самых желанных мужчин в мире развелся с актрисой Талией Бэлсам и моментально превратился в одного из самых завидных холостяков, на которого началась настоящая охота. Кого только не прочили Клуни в жены, ходили даже слухи о его гомосексуальности. Но когда актер уже окончательно закрепился в звании закоренелого холостяка, бастион пал. В 2014 году он официально обручился, а потом и женился на адвокате Амаль Аламутдин.

Однако с 2019 года все активнее циркулируют слухи о проблемах в отношениях пары и грядущем разводе. Амаль совмещает преподавание в Columbia University с активной правозащитной деятельностью и практически пропадает на работе, в то время как Клуни расслабленно снимается в одном фильме в год, а все остальное время проводит на озере Комо и не понимает, зачем его жена так много работает. Поговаривают, что Амаль это страшно бесит.

Джулианна Маргулис и Кит Либертал





Звезда сериала «Хорошая жена» Джулианна Маргулис выбрала себе в супруги «простого хорошего парня». Кит занимается юридической практикой, и он на 8 лет младше Джулианны. Кстати, она неоднократно признавалась, что «Золотому глобусу» за роль адвоката Алисии Флорик в «Хорошей жене» она во многом обязана мужу: он в буквальном смысле помогает ей входить в образ, разбирая с ней сценарные юридические дела.

Мерил Стрип и Дон Гаммер





Мерил и Дон вместе учились в Йельском университете. Они не были знакомы, но Мерил много слышала о каком-то потрясающем парне, с которым встречается Сигурни Уивер, которая тоже училась тогда в Йеле. Это и был Дон, но Мерил с ним тогда так и не познакомилась.

Позже, уже в Нью-Йорке, Мерил было негде жить, и ее брат предложил пожить в квартире его приятеля-художника, который тогда уехал в Европу. Мерил согласилась, но хозяин квартиры, которым оказался Дон Гаммер, вернулся значительно позже. Он уговорил Мерил не съезжать, выделил ей отдельную комнату, а через 6 месяцев они поженились. И живут вместе уже больше 40 лет.





Когда Мерил спрашивают, как им это удается, она отвечает: «Я слышала, что нелегко быть замужем за актером, но вы попробуйте быть женой художника! На самом деле наш секрет в том, что мы даем друг другу пространство жить и дышать».