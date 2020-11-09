Военные броневики Asilak. Как российская разработка стала белорусским экспортным продуктом

Источник материала: Onliner Новые белорусские автомобильные марки появляются отнюдь не часто. Но иногда появляются. В прошлом году дебютировала новая — Asilak. Госкомвоенпром в конце октября напомнил об этих военных спецавтомобилях на своем официальном сайте. Мы же решили рассказать об истории проекта и рассмотреть семейство броневиков Asilak более подробно.

Это тот самый случай, когда сошлись интересы небольшой частной российской компании-разработчика и крупного белорусского государственного экспортера вооружений. Сошлись они явно не просто так. Подробностей мало, но известные мы обобщили.

Предыстория и создатели

Впервые броневик по имени Buran продемонстрировали на авиасалоне МАКС-2017. В том же году его показывали на выставке «Армия».

Окрашенный в «пустынный камуфляж» один и тот же образец основательно тогда засветился в медиапространстве. Про новую машину написали десятки, если не сотни изданий. Облик у автомобиля однозначно удачный, харизматичный, потому хорошо запомнился.





В 2019 году сразу шесть «Буранов» приехали на выставку Milex в Минск. Подробности мы тогда попытались узнать у стендистов, но выглядела та история как диалог в детском саду.

— Здравствуйте, это же российский Buran, который на МАКС-2017 стоял?

— Нет, это оригинальная белорусская наша разработка. Полностью наш проект, от начала до конца наш, компании «БСВТ — Новые технологии».

— Простите, но вот фото «Бурана». Ничего, что совпадает каждая линия?

— Все военные машины похожи, это совпадение случайно. Да и вообще они не похожи, это разные машины.

И так далее в том же духе. Спорить мы тогда не стали. Возможно, у сотрудников стенда было указание «строго хранить военную тайну».





Сегодня из российско-белорусской кооперации никто никакой особенной тайны не делает. Однако справедливости ради необходимо отметить, что и сейчас на сайте «БСВТ-НТ» нет ни одного упоминания о фирме Rida, а на сайте ridacars.com нет ни одного упоминания о белорусской компании «Белспецвнештехника» и ее дочке «БСВТ — Новые технологии». Формально секрет Полишинеля остается соблюденным.

Однако подобные коллаборации в мире военной техники встречаются сплошь и рядом. Тандем Rida — БСВТ не первый и даже не десятый подобный пример. Что за компании БСВТ и Rida? Белорусское государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника» — часть отечественного ГВПК, крупный госэкспортер вооружений, занимающийся, среди прочего, посредническими услугами в отношении продукции военного назначения и продукции двойного применения. ООО «БСВТ — Новые технологии», отдельное юрлицо в рамках БСВТ, производитель. Rida тоже интересная компания. Она на два года старше БСВТ, основана в Нижнем Новгороде в 1993 году.

Начинала Rida с бронирования автомобилей «Волга», делала и стретч-лимузины на базе газовских легковушек. Однако первые хорошие деньги Rida заработала на инкассаторских броневиках, которых успела построить немало.





Сейчас от инкассаторских броневиков Rida немного отошла, сосредоточившись на теме бронирования VIP-автомобилей и создания их стретч-версий. В производственной программе этой фирмы есть, например, бронированные Mercedes-Maybach, Range Rover с различными вариантами удлинения. А уж всяких «Лэнд Крузеров» и «Эскалейдов» с «Гелендвагенами» Rida забронировала тьму-тьмущую, некоторые из них удлинив. Эти же ребята обещают в 2021 году показать первый в мире бронированный Rolls-Royce Cullinan в стретч-версии.





В общем, инжиниринговый опыт у компании Rida богатый. О броневиках здесь знают все или почти все. Все предпосылки для того, чтобы перейти на следующую ступень, создание полностью собственных бронеавтомобилей, имелись. Но одно дело продавать гражданские бронелимузины частным заказчикам на внутреннем рынке, совсем другое — военную технику на внешнем. Для этой деятельности нужны военные контакты на межгосударственном уровне. У «Риды» таких связей было, очевидно, меньше, чем у БСВТ (читай — белорусского государства). Вот в этом месте, видимо, и сошлись интересы частного российского разработчика и крупного белорусского государственного экспортера. Подозреваем, что на этом фото из производственного цеха фирмы Rida запечатлены те самые машины, которые БСВТ показала на Milex-2019.





Согласно информации российской фирмы-разработчика, бронеавтомобиль Buran может поставляться как готовый к эксплуатации, так и в виде СКД (крупно-узловой комплект) для локального производства в любой стране мира. Вероятно, в виде СКД «Бураны» и приходят в Беларусь, где на новой производственной площадке в Орше становятся «Асiлкамi». Но точных подробностей о формате сотрудничества партнеры не раскрывают. Что именно для машин Asilak делают в Беларуси и делают ли хоть что-нибудь — общественности неизвестно. Известно только, что на семейство Asilak оформлены все документы, необходимые для того, чтобы считать эти броневики белорусским изделием. А вот технические характеристики машин — не секрет.

Asilak SHTS — базовая платформа

Создан Buran/Asilak на шасси широко известного нижегородского полноприводного грузовика ГАЗ-3308 «Садко», преемника легендарной «Шишиги» ГАЗ-66. Точнее, не столько на шасси «Садко», сколько на его агрегатах. Используются те же мосты, схожие лонжероны рамы, словом, конструктивные элементы. Сам классический «Садко» с производства уже снят, но запчасти для него, конечно, будут выпускать еще долго.





Все остальное: кабины, кузова, бронезащита — плод интеллектуального труда независимого частного разработчика. Важнейшая особенность всего семейства — модульность. Один вид кузова можно демонтировать и вместо него поставить другой. Поэтому потенциальный заказчик может приобрести, например, несколько разных кузовов для одного шасси и менять надстройки в зависимости от задачи.

Базовая машина всего семейства — Asilak SHTS. Это шасси с бронированной двухместной кабиной. Под рамой устанавливается дополнительная бронезащита V-образной формой в сечении. Это, конечно, снижает воздействие взрывной волны, но до полноценного MRAP-vehicle здесь, конечно, далеко. Кабинный модуль — сварной, двухместный, двухдверный. Выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм.





Бронирование моторного отсека не только защищает подкапотное пространство автомобиля, но и обеспечивает дополнительную защиту кабины бронеавтомобиля при фронтальной атаке. Общая проблема всех подобных броневиков — потенциальный перегрев двигателя. Но здесь вентиляционных прорезей — более чем достаточно. Автомобили линейки Asilak сертифицированы с двигателем ЯМЗ-53443 (Евро-5) объемом 4,43 л и мощностью 150 л. с.





Интерьер незамысловатый, но для военного автомобиля вполне презентабельный. Приборы хорошо известны водителям по газовским грузовикам. Рычаг коробки переключения передач — также наследие базового шасси «Садко». Версий с «автоматом» нет. Да и были бы они значительно дороже, а Buran/Asilak — изначально по своей концепции бюджетный броневик.





Для этого самого шасси Asilak SHTS предусмотрены сразу несколько вариантов надстроек. Что за они и сколько их?

Варианты исполнения

Транспортных надстроек пять вариантов: два грузопассажирских, один исключительно пассажирский, грузовой бортовой и медицинский модуль.

Asilak ASV производитель расплывчато характеризует как «автомобиль для обеспечения выполнения специальных задач». За кабиной ставится пассажирский модуль с двумя распашными дверями, в котором установлено три сиденья у задней стенки (в том числе одно легкосъемное). За пассажирским модулем — небольшой бортовой кузов.





Вариант Asilak APC6 — это, по сути, примерно то же самое, только компоновка пассажирского модуля другая. Здесь четыре двери в модуле и четыре посадочных места в нем же. Откидные легкосъемные сиденья расположены продольно спинками друг к другу по схеме 2 + 2. Всего, с учетом кабины, дверей шесть и мест тоже шесть. Этот вариант изготовитель позиционирует так: «для обеспечения выполнения разведывательных задач, перевозки ценных грузов, спецоборудования оперативных групп с сопровождением». Тоже достаточно расплывчатая формулировка.





Asilak APC10 — классический транспорт «для перевозки личного состава». Здесь кузов полностью пассажирский. Посадочных мест — десять. Об этом и говорит цифра в индексе. А АРС расшифровывается как Armoured personnel carrier.





Asilak AMEV — медицинская версия. По конструкции это грузопассажирский бронированный фургон с распашной дверью по правому борту и с задней распашной дверью, с двумя пассажирскими сиденьями для медперсонала и двумя легкосъемными диванами. Имеет такие же габаритные размеры, как и APC10. Медицинский отсек сделан трансформируемым и по необходимости может быть приспособлен для перевозки шестерых сидящих или четверых лежащих раненых бойцов.





Asilak Cargo — просто грузовик, считайте, пикап с бронекабиной. Именно по образу и подобию пикапов сделан кузов. Грузоподъемность — 2410 кг. Внутренние размеры грузовой платформы: длина — 2960 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1100 мм.





Это, так сказать, «базовый набор» для обеспечения классических военных транспортных функций. Но конечно, броневики Asilak могут быть и носителями оружия.

Белорусская спецверсия

Оружие на этот автомобиль первыми установили именно белорусы.

Стараниями белорусского ГВПК появилась на свет реактивная система залпового огня малого радиуса действия «Флейта». Боевая часть — это скомпонованные в единый блок направляющие для пуска неуправляемых авиационных ракет С-8. Ракеты С-8 для военной авиации столь же массовый боеприпас, как пули калибра 7,62 мм для стрелкового оружия. Пусковые для ракет С-8 есть на целой куче военных летательных аппаратов: начиная с древних истребителей МиГ-21 и Су-17 и заканчивая современными Су-35 и вертолетом Ка-52 «Аллигатор».





Много в каких военных конфликтах использовались кустарные РСЗО для таких ракет. Белорусы обобщили опыт и сконструировали профессиональное наземное орудие для авиаракет, оснащенное электронной высокоточной системой наведения. Пожалуй, именно эта версия имеет наибольший экспортный потенциал.

Ожидать появления таких машин в белорусской и российской армии вряд ли стоит. На вооружении как белорусских, так и российских военных есть куда более прогрессивная (правда, значительно более дорогая) колесная бронетехника. Asilak — продукт исключительно экспортный. Кто заказчики? Сейчас об этом не говорят, но если они реально существуют (а в этом как раз сомнений нет никаких), то когда-нибудь увидим эти машины в YouTube-ролике с военного парада какой-нибудь «одной из стран мира». Это запросто может быть и Африка, и Ближний Восток, и Азия. В ближайшие пару лет более точная информация об этом наверняка появится.

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