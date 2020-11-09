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Координационный совет: Власти взяли в заложники ещё 1000 мирных граждан
Источник материала: АФН
Член Координационного совета Ольга Ковалькова напомнила о требованиях протестующих: прекращение террора, освобождение всех задержанных и новые выборы.
«Только так они могут управлять страной, только так они видят ее развитие. Три месяца они нас запугивают, избивают и садят в тюрьмы. Они называют это диалогом, мы видим только беззаконие», - так Ковалькова прокомментировала сообщения правозащитников о том, что в воскресенье в стране были задержаны не менее 1050 человек.
«Беларусское общество не получится запугать, расколоть и заставить отказаться от трёх наших целей. Мы требуем прекращения террора, освобождения всех незаконно задержанных и назначения новых выборов. Мы не остановимся», - подчеркнула Ковалькова.
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Член Координационного совета Ольга Ковалькова напомнила о требованиях протестующих: прекращение террора, освобождение всех задержанных и новые выборы.
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