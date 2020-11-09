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С сегодняшнего дня Латвия вводит режим чрезвычайно пложения
Источник материала: Партизан
За нарушение условий карантина предусматривается штраф до 2 тысяч евро для физических лиц и до 5000 - для юридических.
Власти Латвии вводят режим чрезвычайного состояния в стране. Он вступит в силу в понедельник, 9 ноября, передает "Интерфакс".
Такое решение было принято на заседании правительства и совета по кризисному управлению.
Отмечается, что режим ЧС продлится до 6 декабря. Он включает в себя запрет всех публичных мероприятий, кроме происходящих на улице, митингов, пикетов. На частных встречах, исключая похороны, могут встречаться не более десяти человек.
В Латвии вводится запрет на проведение спортивных мероприятий, в частности соревнований, за исключением национальных и международных. При этом устанавливаются часы работы мест, где проводят культурные мероприятия.
За нарушение условий карантина предусматривается штраф до 2 тысяч евро для физических лиц и до 5000 - для юридических.
По состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Латвии 8 095 случаев COVID-19. При этом 1 466 человек болезнь преодолели, 99 пациентов умерли от осложнений.
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За нарушение условий карантина предусматривается штраф до 2 тысяч евро для физических лиц и до 5000 - для юридических.
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