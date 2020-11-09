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В Румынии из-за коронавируса ввели комендантский час
Источник материала: Навiны
С 9 ноября в Румынии введен комендантский час и обязательный масочный режим.
Свободное передвижение граждан запрещено в течение месяца в период с 23:00 до 05:00.
Оказавшихся в это время на улице граждан могут попросить предъявить рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая оправдывает нарушение комендантского часа.
Кроме того, в Румынии начал действовать повсеместный масочный режим, а школы перевели на дистанционное обучение, сообщает
Комендантский час также ввели власти Черногории в двух городах — Подгорице и Цетине. Нахождение вне места жительства запрещено с 22:00 до 05:00.
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С 9 ноября в Румынии введен комендантский час и обязательный масочный режим. Свободное передвижение граждан запрещено в течение месяца в период с 23:00 до 05:00.
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