Учебная иммиграция: эксперты о непризнании иностранных дипломов в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Александр Лукашенко недавно поручил правительству принять меры о непризнании иностранных дипломов.

"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет", - пообещал белорусский лидер.

Сейчас на волне отчислений из-за протестных акций в белорусских вузах вопрос о дальнейшем месте учебы встал, как минимум, перед несколькими десятками студентов.

Европейские университеты уже заявили о готовности принять отчисленных к себе. Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко также сообщил, что у белорусских студентов есть возможность перевода в российские вузы.

Ожидать ли оттока белорусских студентов, Sputnik поинтересовался у экспертов.

Свой-чужой

Эксперт Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев считает, что преувеличивать последствия подобного решения, если оно будет окончательно принято, не стоит. Ведь и до этого выпускники западных университетов не очень охотно возвращались назад в Беларусь.

"Это в целом очень странная мера, особенно в контексте белорусских обязательств по Болонскому процессу. Когда Беларусь вступала в Болонский процесс, была получена Дорожная карта с теми инструментами, которые нам необходимо было внедрить у себя, чтобы обеспечить взаимное признание дипломов между странами. И какой-то процесс шел. Беларусь также присоединялась к Лиссабонской конвенции, согласно которой мы обязались признавать дипломы, полученные в других европейских странах. По сути, такое решение о непризнании дипломов будет нарушать и подписанную конвенцию, и обязательства в рамках Болонского процесса", - объясняет Владимир Дунаев.

По мнению эксперта, решение с иностранными дипломами выглядит сейчас неадекватным ответом на происходящие в стране события. Впрочем, Дунаев рассчитывает, что подобная мера все-таки не будет принята.

Утечка мозгов

Объективное представление об уехавших учиться за границу студентах можно получить по отчетам ЮНЕСКО: такие сведения обязана подавать каждая страна, которая входит в ООН. Правда, статистика всегда запаздывает на полтора-два года. Владимир Дунаев приводит следующие цифры: по последним данным, в 2017 году в иностранные вузы уехало учиться более 22,4 тысяч белорусов. В Беларуси же, по данным Национального статистического комитета, в этом же учебном году в вузах обучалось 14,6 тысяч иностранцев. И такой дисбаланс между уезжающими и приезжающими студентами, по мнению эксперта, считается одним из показателей качества системы образования.

"Были годы, когда за рубеж уезжало и более 40 тысяч наших студентов. Но лучше всего анализировать такую статистику относительно общего числа студентов в стране. В целом можно говорить, что стабильно 8-10% студентов обучается в других странах. Очевидная закономерность: когда в стране возникает кризисная ситуация, то наблюдается и всплеск отъездов молодежи за рубеж. Думаю, сейчас мы в очередной раз это увидим", - говорит Дунаев.

Российские специалисты дают следующую статистику: за последние 7 лет число студентов из Беларуси в России уменьшилось в 2 раза — до 10,7 тысячи (из них более 5,6 тысячи — заочники). Количество белорусских студентов в Польше за то же время выросло в 2,5 раза и составило около 7 тысяч.

Места и квоты

В каком-то роде ситуация для тех студентов, которые были отчислены этой осенью из вузов, по мнению эксперта, даже в чем-то благоприятная: сейчас многие европейские университеты предлагают белорусским отчисленным студентам места. Причем ранее не было такого количества подобных предложений.

"Мудрая политика интернализации состоит в том, чтобы всячески переманивать кадры, особенно тех, у кого есть бакалаврская степень, на магистратские и докторские программы. Так работают многие системы образования, которые "перекачивают мозги". Непризнание у нас иностранных дипломов – своего рода помощь им в этом деле".

Традиционно самые востребованные среди белорусских студентов иностранные вузы – российские. Владимир Дунаев говорит, что лет 5 назад туда поступало около 70% всех уехавших студентов, сейчас таких около половины от общего числа. В последнее время востребованы польские вузы, значительно меньше белорусских студентов уезжает в Литву, Чехию, Францию, Италию, Германию, США.

"Если теперь мы еще создадим эту атмосферу подозрительности вокруг иностранных дипломов, то это совершенно симметрично ударит и по привлекательности Беларуси с точки зрения возможности обучения у нас иностранцев", - подвел итог Владимир Дунаев.

Уехать нельзя остаться

Агентство "Твое завтра" помогает с трудоустройством тем, кто после обучения за границей решил вернуться работать на родину. По их опыту в этой сфере, примерно половина студентов все-таки приезжает на трудоустройство назад в Беларусь. Но точную статистику сказать вряд ли кто-то сможет.

"Думаю, что ничего нового поручение президента об иностранных дипломах не принесет. Если это касается госпредприятий, управленческого звена, то здесь сохранился такой архаизм: если ты уехал куда-то за рубеж, то там ты научился чему-то революционному, нахватался вольнодумства и бунтарских настроений. Поэтому по нашему опыту в госструктуры попадал совсем небольшой процент вернувшихся", - говорит гендиректор агентства Инна Кулей.

Отдельный момент, влияющий на возвращение студентов назад, - это процесс подтверждения диплома. Срез предметов и оценок должны соответствовать нашим критериям, а иногда и вовсе нет таких квалификационных категорий, на которые отучился человек за границей. Особенно часто это касается последипломного образования. Инна Кулей приводит пример, когда молодая женщина, имея высшую степень ученого в своей сфере, была вынуждена преподавать в Канаде, оставив свою дочь в Беларуси на воспитание бабушке.

"Когда человек отучился и закончил сертифицированные программы, повысил свой уровень знаний, он становится ценным специалистом во всем мире, но только в Беларуси это не всегда срабатывает. Подтверждение кандидатских, докторских – это очень сложная система у нас, людям приходится заново защищать свою степень", - рассказывает Кулей.

Обычно молодые люди, вернувшиеся после заграничной учебы, редко находят себя на госпредприятиях. Чаще это международные компании, частный бизнес либо же они сами решают открыть что-то свое, создавая дополнительные рабочие места. Это люди самых разных профессий, которые возвращаются по личным причинам: престарелые родители на родине, создание семьи, в конце концов, просто желание работать у себя в стране. И такое непризнание диплома, по мнению эксперта, добавит еще одну дополнительную преграду, чтобы молодые кадры искали себя за пределами Беларуси.

"Очень жаль, что Беларусь зачастую отказывается от человеческого капитала, который ценится во всем мире. Во всех странах разрабатываются программы по привлечению иностранных специалистов, это нормальная практика для нынешних реалий, когда люди пробуют себя в разных странах, а потом могут вернуться домой. Не признавать их квалификацию у себя – это разбрасываться ценными кадрами", - подвела итог Инна Кулей.