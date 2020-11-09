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Очереди не меньше: что происходит на границе Беларуси с ЕС в понедельник

09.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Более 1110 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза утром в понедельник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

© Sputnik / Виктор Толочко
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Очереди на границе Беларуси с соседними странами сохраняются на уже протяжении восьми недель. Они то увеличиваются, то уменьшаются, но не исчезают полностью. В воскресенье днем в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находились более 1130 авто. По данным ГПК на утро понедельника, ситуация не изменилась.

На границе Беларуси с Литвой самая большая очередь наблюдается в пункте пропуска "Каменный Лог", где стоят в очереди более 220 машин. Чуть меньше большегрузов скопилось в пунктах пропуска "Привалка" и "Котловка" - более 200 и 180 соответственно. В пункте пропуска "Бенякони" также есть затруднения с пересечением границы: там выезда в ЕС ожидают более 170 машин.

На белорусско-латвийской границе в понедельник очереди сохраняются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" выезда в Латвию ждут более 80 грузовиков, в "Григоровщине" - более 30.

На границе Беларуси с Польшей также есть небольшие затруднения. Больше всего фур находятся в пункте пропуска "Брузги" - более 140. В пункте пропуска "Козловичи" стоят в очереди более 50 машин, в "Берестовице" - более 40.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

© Photo : ГПК
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Недавно в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

В конце прошлой недели в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

"Несмотря на договоренности по обеспечению стабильной работы пунктов пропуска, а также неоднократное информирование литовских контролирующих служб на границе о скоплении грузовых транспортных средств, ожидающих въезд в Литовскую Республику, прием транспорта сопредельной стороной на данном направлении неритмичен. Из-за этого возникают большие очереди", - прокомментировали в таможне.

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Теги: Минск
 
 
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В минувшее воскресенье очереди в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей выросли, за сутки они практически не уменьшились.
 
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