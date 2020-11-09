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На «Гродно Азот» остановился один из цехов. Что произошло и почему горит факел
Источник материала: Tut.by
В понедельник утром появилась информация о проблемах в работе цеха на «Гродно Азоте» — «Аммиак-4» и что он якобы остановлен. Позже стали поступать сообщения о том, что над цехом заметили факем.
На предприятии
«В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — сообщили на предприятии.
В цеху «Аммиак-4» с 18 сентября
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Остановка произошла цеха «Аммиак-4».
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