На «Гродно Азот» остановился один из цехов. Что произошло и почему горит факел

Источник материала: Tut.by

В понедельник утром появилась информация о проблемах в работе цеха на «Гродно Азоте» — «Аммиак-4» и что он якобы остановлен. Позже стали поступать сообщения о том, что над цехом заметили факем.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На предприятии подтвердили , что остановка цеха «Аммиак-4» действительно произошла около 5.30. Причина — в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе «Аммиак-4″ со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел».

«В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — сообщили на предприятии.

В цеху «Аммиак-4» с 18 сентября проводили ремонтные работы в течение 25 суток.