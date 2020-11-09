ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «Гродно Азот» остановился один из цехов. Что произошло и почему горит факел

09.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В понедельник утром появилась информация о проблемах в работе цеха на «Гродно Азоте» — «Аммиак-4» и что он якобы остановлен. Позже стали поступать сообщения о том, что над цехом заметили факем.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

На предприятии подтвердили, что остановка цеха «Аммиак-4» действительно произошла около 5.30. Причина — в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе «Аммиак-4″ со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел».

«В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет», — сообщили на предприятии.

В цеху «Аммиак-4» с 18 сентября проводили ремонтные работы в течение 25 суток.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В воскресенье в Беларуси задержаны около тысячи человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика