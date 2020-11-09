ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ворота «Реала» назначили три пенальти за игру впервые в истории Ла Лиги

09.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Арбитр Хесус Хиль Мансано назначил три пенальти в ворота «Реала» в матче с «Валенсией» в 9-м туре Ла Лиги, пишет sports.ru.


Фото: Reuters

В рамках чемпионата Испании судья впервые поставил три 11-метровых удара в ворота мадридцев с момента основания лиги.

В первом тайме 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку Лукасу Васкесу. После перерыва Марсело сбил в штрафной Макси Гомеса, а 3-й пенальти был назначен за игру рукой Серхио Рамосом.

В итоге команда Зидана проиграла с разгромным счетом 1:4.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Закон об органах внутренних дел: применению физсилы, спецсредств, оружия, боевой и спецтехники должно предшествовать предупреждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика