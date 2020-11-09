|
В ворота «Реала» назначили три пенальти за игру впервые в истории Ла Лиги
Источник материала: Tut.by
Арбитр Хесус Хиль Мансано назначил три пенальти в ворота «Реала» в матче с «Валенсией» в 9-м туре Ла Лиги,
В рамках чемпионата Испании судья впервые поставил три 11-метровых удара в ворота мадридцев с момента основания лиги.
В первом тайме 11-метровый был назначен за попадание мяча в руку Лукасу Васкесу. После перерыва Марсело сбил в штрафной Макси Гомеса, а 3-й пенальти был назначен за игру рукой Серхио Рамосом.
В итоге команда Зидана проиграла с разгромным счетом 1:4.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда проиграла со счетом 1:4.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)