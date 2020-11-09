|
Дзюба впервые прокомментировал свое интимное видео
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram отреагировал на скандал после того, как в интернете появилось видео интимного характера с его участием,
«Я бы хотел сказать следующее: я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. <…>, — заявил он. — Во многом виноват, наверное, но могу винить только себя».
Футболист поблагодарил тех, кто поддержал его, — в их числе оказались не только родные и друзья, но и незнакомые люди, отметил Дзюба.
«Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я ни оступался и ни ошибался», — продолжил он.
Видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен Дзюба, появилась накануне в телеграм-каналах и в Twitter. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форвард
8 ноября на матче «Зенита» против «Краснодара» капитаном петербургской команды вместо Артема Дзюбы выступил защитник Деян Ловрен. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита». По версии канала «Матч Премьер», Дзюба стал лучшим игроком матча, но свою награду нападающий отдал полузащитнику Алексею Сутормину.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Все мы грешные».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)