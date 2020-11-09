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Дзюба впервые прокомментировал свое интимное видео

09.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram отреагировал на скандал после того, как в интернете появилось видео интимного характера с его участием, передает РБК.


Артем Дзюба. Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru

«Я бы хотел сказать следующее: я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. <…>, — заявил он. — Во многом виноват, наверное, но могу винить только себя».

Футболист поблагодарил тех, кто поддержал его, — в их числе оказались не только родные и друзья, но и незнакомые люди, отметил Дзюба.

«Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я ни оступался и ни ошибался», — продолжил он.

Видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен Дзюба, появилась накануне в телеграм-каналах и в Twitter. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форвард не будет вызван на ноябрьские матчи национальной команды. По словам Черчесова, такое решение он принял, чтобы оградить Дзюбу от лишнего негатива.

8 ноября на матче «Зенита» против «Краснодара» капитаном петербургской команды вместо Артема Дзюбы выступил защитник Деян Ловрен. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита». По версии канала «Матч Премьер», Дзюба стал лучшим игроком матча, но свою награду нападающий отдал полузащитнику Алексею Сутормину.

 
 
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