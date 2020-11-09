«Попадет или на виселицу, или в ад». Какой была Маргарет Митчелл, придумавшая Скарлетт О'Хару

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Ее единственная книга стала мировым бестселлером на все времена меньше чем через год после издания, литературной легендой, увековечившей имя своего автора, которую до сих пор обсуждают и превозносят. Речь идет, конечно же, о романе «Унесенные ветром» и написавшей его Маргарет Митчелл. Вчера исполнилось ровно 120 лет со дня ее рождения. И поэтому мы с удовольствием вспоминаем ее биографию.

Воспетый в романе «Унесенные ветром» город Атланта в штате Джорджия был местом, где родилась будущая знаменитая писательница. Отец Юджин Митчелл — потомок ирландских переселенцев в Соединенные Штаты — работал адвокатом по вопросам, связанным с недвижимостью. Предки матери Марии Изабеллы — одной из основательниц кампании за избирательные права женщин — были французами. Много позже она подарит своей героине Скарлетт О’Харе отца-ирландца и мать-француженку.

Найдется в романе местечко и для других родственников Маргарет Митчелл. Например, для дедушки — уроженца графства Уилкс (штат Джорджия) — Рассела Кроуфорда Митчелла. Он был активным участником войны за независимость. Летом 1861 года вступил в армию конфедератов. Был ранен и заканчивал войну санитаром в Атланте. После чего занялся продажей пиломатериалов (Атланта активно отстраивалась после многочисленных разрушений), на которой быстро сколотил хорошее состояние. Ее другой дед — Джон Стефенс — также воевал на стороне южан. Поэтому неудивительно, что вместо сказок маленькой Маргаретт (Пегги) рассказывали истории о Гражданской войне.

Девочка обожала кинематограф, верховую езду, танцы и активное времяпрепровождение на свежем воздухе. А вот читать книги Пегги не очень-то любила.

— Мама платила мне пять центов за каждую прочитанную пьесу Шекспира, по гривеннику за романы Диккенса, а за книги Ницше, Канта и Дарвина я получала по 15 центов… Но даже когда тариф поднялся до 25 центов, я не смогла читать ни Толстого, ни Гарди, ни Теккерея, — позже признается она.

Но уже будучи подростком, она написала свои первые рассказы. Во время учебы в Вашингтонской семинарии была редактором школьного ежегодника «Факты и фантазии» и занимала пост президента Вашингтонского литературного общества.

— Трудно описать Пегги пером, передать ее веселость, ее интерес к людям и основательное знание их натуры, широту ее интересов и круга чтения, ее преданность друзьям, а также живость и обаяние ее речи. Многие южане — прирожденные рассказчики, но Пегги рассказывала свои истории так забавно и искусно, что люди в переполненной комнате могли, замерев, слушать ее весь вечер, — вспоминала одна из ее школьных подруг.

Позже, в 1918-м, Маргарет поступила в престижнейший женский Смитский колледж в штате Массачусетс. Но внезапно ей приходится вернуться в Атланту: из-за разразившейся эпидемии испанского гриппа умирает ее мать. Маргарет становится молодой хозяйкой дома и главной помощницей отца в делах. Но судьба приготовила ей еще одно испытание: во Франции во время боевых действий Первой мировой войны погибает ее жених Генри. Они познакомились на танцах и обручились, после чего молодой человек отбыл на фронт.

От пережитого девушка становится только сильнее и отчаяннее. В 1922 году она самостоятельно устраивается репортером в «Атланта Джорнал». Редактор принимал ее на работу с изрядной долей скептицизма: журналистика в то время считалась мужской профессией, в которой не было место юным девам. Но совсем скоро признал свою неправоту: Маргарет писала отличные репортажи на любую тему, будь то мода или политика. Не робея брала интервью у знаменитостей, в том числе таких звезд, как актер Рудольф Валентино.

Пожалуй, в те годы не было в Атланте девушки, более популярной чем Маргарет:

— Я была одной из тех крутых женщин с короткими стрижками и в коротких юбках, про которых священники говорят, что к 30 годам они попадут либо на виселицу, либо в ад, — говорила она.

В какой-то момент она обнаружила, что число предложений руки и сердца перевалило за 40! Настал момент сделать выбор. И она сделала. Избранником Маргарет стал Беррьен «Ред» Апшоу — высоченный красавец-бутлегер. Рядом с ним Митчелл с ее ростом в 150 см смотрелась совсем хрупкой Дюймовочкой. Ред стал прототипом Ретта Батлера — главного героя «Унесенных ветром». Правда, их брак продержался всего 10 месяцев. Ревнивый и несдержанный супруг чуть что — распускал руки. В сумочке его молодой жены даже появился пистолет — на всякий случай. Долго терпеть издевательства Маргарет была не намерена. И подала на развод, в очередной раз шокировав общественность.

Спустя три года она снова выйдет замуж. За шафера с первой свадьбы — страхового агента Джона Марша. Практически сразу после торжества Маргарет ломает лодыжку во время неудачного падения на конной прогулке и принимает решение уволиться из «Атланта Джорнал».

Но Маргарет не была той женщиной, которая готова посвятить жизнь кухне и саду. Женщина давно вынашивала литературный замысел, на воплощение которого ей было необходимо много свободного времени. Подаренная супругом печатная машина оказалась как нельзя кстати. И работа закипела. Маргарет писала ни больше ни меньше — роман о событиях Гражданской войны в США. Муж поддерживал жену-писательницу на каждом этапе работы. Был ее первым читателем, редактором и критиком. Искал необходимые материалы и нередко подбрасывал идеи для развития очередного эпизода.

Несмотря на то, что, описывая события, она опиралась на субъективную точку зрения, Митчелл провела огромную работу с первоисточниками. От нее не ускользнула ни одна деталь, ни один исторический факт. Чтобы написать некоторые страницы, Маргарет понадобились личные встречи с состарившимися участниками военных действий. Говорят, что у одной только первой главы было 60 вариаций.

Целых два года Маргарет не решалась показать готовый роман издателям. А когда, наконец, решилась — послала вслед телеграмму с просьбой вернуть. Но было уже поздно.

— Не могу понять, как они собираются распродать хоть что-то, — говорила она супругу после предложения заключить контракт на публикацию. — Не волнуйся: у нас с тобой столько родственников, что мы продадим минимум 5 тысяч экземпляров в одной только Джорджии.

Главную героиню звали Панси, в Скарлетт ее переименовали, только перед тем как отдать рукопись литературному агенту. А сама книга называлась «Я подумаю об этом завтра». Издатели не одобрили и попросили предложить еще варианты. Писательница предоставила 24 версии для заголовка: «Унесенные ветром» шли под № 17. А вот на просьбу изменить финал на хеппи-энд, Маргарет ответила решительным отказом:

— Я изменю все, что вы хотите, только не конец.

Пожалеет ли она о принятом решении после выхода книги в свет? Ведь с тех пор в доме, в котором жила чета Маршей, телефон не умолкал ни на минуту:

— Нет, мэм, не могу сказать вам, получит мисс Скарлетт назад капитана или нет. Нет, мэм, мисс Маргарет тоже не в курсе. Да, мэм, я сто раз слышала, как она говорит, что понятия не имеет, что сталось с мисс Скарлетт, когда та уехала домой в Тару… — каменным голосом отвечала экономка.