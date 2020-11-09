Мнение: «Мы должны хором сказать спасибо одному человеку, который объединил и раскрыл лучшее в нас»

Источник материала: Tut.by

Есть такая философия — искать во всем хорошее. Не самая порой простая, зато заряжает позитивом. Так вот. Если и есть что-то хорошее в этом политическом сезоне, так это то, как один за другим трещат по швам стереотипы о белорусах.

Первой, конечно, бросается в глаза наша активность. Тутэйшых так долго считали исполнительной, послушной и безвольной нацией, что происходящая трансформация действительно удивляет. Даже нас самих.



Фото: TUT.BY

Мы как тот Илья Муромец, что тридцать три года лежал на печи, а потом как встал, как пошел подвиги совершать, до сих пор легенды пересказывают. Мы, правда, до легендарного срока на печи чуть-чуть недолежали, всего двадцать шесть лет. Но это даже к лучшему.

У «памяркоуных» в рукавах оказалось море идей. И, что очень важно, хватает энергии их воплощать. И волонтеры появились, что помогают задержанным, и деньги собираем для поддержки бастующих, и районные чаты плодятся на фоне притеснения независимой прессы. Кто-то правильные газеты развозит по регионам, кто-то пенсионеров по домам после марша. Платформы для подсчета голосов, для координации общения с депутатами, для заводчан. Приложения, чтобы дать знать о своем задержании, чтобы вычислять производителей товаров, которые поддерживают неэтичную политику, и так далее, и так далее. И, что интересно, всё больше и больше получается, и всё меньше и меньше остаётся людей, у которых по-прежнему «хата с краю».

Мы почти перестали ныть. Эта привычка, что позволяла годами выливать свое недовольство на головы окружающим, ничего при этом не предпринимая, становится немодной. Ноющих быстро затыкают простым и понятным «а что ты делаешь, чтобы стало иначе?».



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И уходит потихоньку та самая выученная беспомощность, которую метко диагностировал когда-то Виктор Дмитриевич. Не все с ней охотно расстаются. Уж слишком удобно думать, что от тебя ничего не зависит и по этой причине объявлять себя человеком аполитичным.

А заодно не интересоваться, ни куда тратятся налоги, ни чем заняты городские власти, ни что творится в твоем товариществе собственников. Но если с таким человеком поговорить чуть подольше, понимаешь, что где-то глубоко внутри он тоже хочет. Действовать, участвовать, отстаивать. Просто еще чуточку не дозрел. Ему пока страшно. Кто-то проснулся раньше, кто-то проснется позже. Дело времени.

Слушайте, если даже в минских дворах начался такой движ, то про замкнутых и недружелюбных белорусов можно забыть. Никогда я не общался с соседями, где бы ни жил. Потому что «белорус белорусу — белорус» звучало, скорее, как угроза. Сегодня смысл этой фразы изменился до неузнаваемости.



Фото: TUT.BY

Мы начали отзываться на просьбы помочь. Начали думать о тех, кому тяжелее. Даже на дорогах автолюбители стали внимательнее друг к другу, хотя там, казалось, всегда будет царить хамство и ненависть к ближнему.

И я думаю, мы должны хором сказать спасибо одному человеку, который нас всех собрал, объединил и раскрыл лучшее в нас. Остряки давно это поняли и зафиксировали в соцсетях и на плакатах главного «координатора протестного движения».

Именно благодаря ему происходит это ускоренное взросление нации, превращение из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Благодаря ему мы попали во все мировые СМИ и риторику кандидатов в президенты США, а также стали топовой темой блогеров и политологов. Из-за него мы символ мирной борьбы за свои права и свободы.

Улыбчивый старик Далай-лама снова оказался прав. В кризисной ситуации люди проявили свои лучшие качества.

На этом можно было бы и закончить. Потому что на том этапе, где мы находимся, нужно либо поддерживать, либо молчать.

Но я всё же продолжу. Хотя бы по той причине, что, как любой подросток, мы пока имеем склонность к эмоциональным перепадам и крайностям. Хочется предостеречь. Ведь если задуматься о следующих шагах заранее, можно каких-то ошибок избежать.

Вопрос у меня вот какой.

Сможем ли мы остаться такими же котиками, когда весь этот ад закончится?



Фото: unsplash.com

Так же искренне любить друг друга, убирать за собой мусор, снимать обувь, становясь на скамейки и поддерживать тех, кто в авангарде борьбы за наши права?

Ведь оно как получится. В день, когда случится то, чего ждут многие, снова ничего не закончится. Наоборот, наступит время новой сложной работы. И я не про суды над виновными, люстрацию или снос ЦИП на Окрестина. Нам нужно будет построить новую государственную систему. По сути, с нуля, потому что запчасти от действующей к ней явно не подойдут. Это всё равно, что "Теслу" собирать из деталей, купленных на разборке тракторов.

Сможем ли мы признать, что «ябатьки», как они сами себя называют, — люди, имеющие те же права? Ведь они остаются нашими согражданами, соотечественниками. Да и вообще, основа демократии — плюрализм мнений. В нормальном обществе должно быть полно разных объединений, союзов, лобби, партий и кружков по интересам. И ведь каждый имеет право на свой взгляд.

(И, что самое неприятное, никому нельзя рот заткнуть — правда же?)

Сможем ли смириться с тем, что даже самых лютых садистов нельзя отдать родственникам избитых, а нужно, следуя принципам главенства законности, долго и нудно судить?

Удержимся ли от детского желания вместо одного сильного лидера поставить над собой другого сильного лидера, который нас всех будет оберегать, о нас заботиться и решать любые проблемы жесткой хозяйской рукой? Ведь демократия предполагает не сильных политиков, а сильные работающие социальные институты.

Мы так привыкли к пирамиде власти. В царской России так было. В Советском Союзе так было. В новейшей Беларуси так было. Даже на местах, в компаниях и организациях матричные структуры сбоят и не приживаются. Все смотрят в рот директору, собственнику, ждут указаний от начальника. И на всякий случай не проявляют инициативу.

А нужно будет отрастить совершенно новую мышцу — гражданскую позицию, общественную осознанность, привычку активно участвовать в жизни этой страны.

Критически важно для общества после того, как оно наконец-то очнулось, сохранить контроль над всеми, кто просится во власть. И этот контроль удерживать, пока привычка принимать решение с оглядкой на людей и законы не прирастет как родная.

Мы много о себе узнали хорошего в этом году.

Тест на человечность мы прошли.

Впереди — тест на зрелость.

Верю, что и его пройдем. С отличием.

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