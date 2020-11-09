В Гомеле на Кирова столкнулись два автомобиля «Яндекс.Такси»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле произошло ДТП с участием двух автомобилей «Яндекс.Такси», сообщает «ЧП Гомель».





Авария произошла вечером 8 ноября на перекрестке улиц Кирова и Телегина. От удара одну из машин отбросило на ограждение тротуара.





К счастью, обошлось без пострадавших. А вот машины сильно повреждены.