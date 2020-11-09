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В Гомеле на Кирова столкнулись два автомобиля «Яндекс.Такси»
Источник материала: Tut.by
В Гомеле произошло ДТП с участием двух автомобилей «Яндекс.Такси»,
Авария произошла вечером 8 ноября на перекрестке улиц Кирова и Телегина. От удара одну из машин отбросило на ограждение тротуара.
К счастью, обошлось без пострадавших. А вот машины сильно повреждены.
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От удара одну из машин отбросило на ограждение.
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