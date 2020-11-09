Компания Ford представила EcoSport для любителей выехать на природу

Источник материала: Onliner

Ford EcoSport — довольно странная модель. Она выступает в очень востребованном сегменте — В-SUV, но популярной так и не стала. EcoSport представили в 2012 году и выпускают до сих пор. Судя по тому, что компания выводит новую версию на рынок, снимать с производства SUV не собираются.





Новая модификация называется Active и предназначена для выездов на природу. По периметру кузова появился защитный обвес из пластика, на крыше установили рейлинги. По сравнению с обычным EcoSport новинка имеет затемненную оптику и уникальные 17-дюймовые колесные диски.





На передних крыльях можно заметить логотипы с названием модели. Символ «A» (Active) нарисован и на креслах. По умолчанию новая модель оснащена мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном. Под капотом — 1-литровый двигатель с тремя цилиндрами. Отдача мотора — 125 л. с. Для Active предусмотрена только «механика» и передний привод.





В ЕС машина будет продаваться по цене от 24 тысяч евро. С нашего рынка легковой Ford ушел. Зато большим спросом в последнее время пользуются минивэны этого производителя.