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Компания Ford представила EcoSport для любителей выехать на природу

09.11.2020 09:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ford EcoSport — довольно странная модель. Она выступает в очень востребованном сегменте — В-SUV, но популярной так и не стала. EcoSport представили в 2012 году и выпускают до сих пор. Судя по тому, что компания выводит новую версию на рынок, снимать с производства SUV не собираются.

Компания Ford представила EcoSport для любителей выехать на природу

Новая модификация называется Active и предназначена для выездов на природу. По периметру кузова появился защитный обвес из пластика, на крыше установили рейлинги. По сравнению с обычным EcoSport новинка имеет затемненную оптику и уникальные 17-дюймовые колесные диски.

Компания Ford представила EcoSport для любителей выехать на природу

На передних крыльях можно заметить логотипы с названием модели. Символ «A» (Active) нарисован и на креслах. По умолчанию новая модель оснащена мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном. Под капотом — 1-литровый двигатель с тремя цилиндрами. Отдача мотора — 125 л. с. Для Active предусмотрена только «механика» и передний привод.

Компания Ford представила EcoSport для любителей выехать на природу

В ЕС машина будет продаваться по цене от 24 тысяч евро. С нашего рынка легковой Ford ушел. Зато большим спросом в последнее время пользуются минивэны этого производителя.

Ford EcoSport I Рестайлинг SE, 2017 г.в., 28 286 км
белый, внедорожник, бензин 1 л, автоматическая, передний привод
32 225 р.
12 500$ / 10 553€
Ford EcoSport I, 2017 г.в., 58 705 км
серый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
29 621 р.
11 490$ / 9700€
Ford EcoSport I, 2016 г.в., 175 070 км
черный, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
24 124 р.
9358$ / 7900€
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Ford EcoSport — довольно странная модель. Она выступает в очень востребованном сегменте — В-SUV, но популярной так и не стала. EcoSport представили в 2012 году и выпускают до сих...
 
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