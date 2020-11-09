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Компания Ford представила EcoSport для любителей выехать на природу
Источник материала: Onliner
Ford EcoSport — довольно странная модель. Она выступает в очень востребованном сегменте — В-SUV, но популярной так и не стала. EcoSport представили в 2012 году и выпускают до сих пор. Судя по тому, что компания выводит новую версию на рынок, снимать с производства SUV не собираются.
Новая модификация называется Active и предназначена для выездов на природу. По периметру кузова появился защитный обвес из пластика, на крыше установили рейлинги. По сравнению с обычным EcoSport новинка имеет затемненную оптику и уникальные 17-дюймовые колесные диски.
На передних крыльях можно заметить логотипы с названием модели. Символ «A» (Active) нарисован и на креслах. По умолчанию новая модель оснащена мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном. Под капотом — 1-литровый двигатель с тремя цилиндрами. Отдача мотора — 125 л. с. Для Active предусмотрена только «механика» и передний привод.
В ЕС машина будет продаваться по цене от 24 тысяч евро. С нашего рынка легковой Ford ушел. Зато большим спросом в последнее время пользуются минивэны этого производителя.
белый, внедорожник, бензин 1 л, автоматическая, передний привод
серый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
черный, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
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Ford EcoSport — довольно странная модель. Она выступает в очень востребованном сегменте — В-SUV, но популярной так и не стала. EcoSport представили в 2012 году и выпускают до сих...
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