Закон об органах внутренних дел: применению физсилы, спецсредств, оружия, боевой и спецтехники должно предшествовать предупреждение

Источник материала: Onliner

Вчера во время протестов в Беларуси были задержаны, по данным лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», более тысячи человек. Очевидцы, наблюдавшие за действиями силовиков, отмечали особенную жесткость людей в форме. На YouTube появились многочисленные видео, на которых зафиксированы сверхэмоциональные моменты. А что говорит о применении физической силы и спецсредств закон?

Сотрудник органов внутренних дел при выполнении задач по защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств применяет физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику, если иными способами выполнение этих задач не представляется возможным.

Физическая сила, специальные средства, оружие, боевая и специальная техника применяются исходя из складывающейся обстановки по усмотрению сотрудника органов внутренних дел в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Применению физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники должно предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они применяются, предупреждение о намерении их применить, за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия.

Во всех случаях, когда избежать применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники невозможно, сотрудник органов внутренних дел обязан стремиться причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан, а также принять меры по немедленному оказанию пострадавшим медицинской и иной необходимой помощи.

О ранении или смерти лица вследствие применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники сотрудник органов внутренних дел обязан немедленно сообщить в ближайший орган внутренних дел, должностные лица которого незамедлительно уведомляют об этом соответствующего прокурора. О каждом случае применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники сотрудник органов внутренних дел обязан уведомить своего непосредственного начальника.

Сотрудник органов внутренних дел не несет ответственности за вред, причиненный в результате применения в предусмотренных настоящим Законом случаях физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если:

им не превышены пределы необходимой обороны или меры, необходимые для пресечения преступлений и административных правонарушений , задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям сотрудников органов внутренних дел в случаях, когда ненасильственными способами это сделать невозможно;

, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям сотрудников органов внутренних дел в случаях, когда ненасильственными способами это сделать невозможно; он действовал во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения, отданных в установленном порядке , за исключением случаев совершения им умышленного преступления по заведомо преступному приказу или распоряжению;

, за исключением случаев совершения им умышленного преступления по заведомо преступному приказу или распоряжению; он действовал в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необходимости.

Применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники с нарушением требований настоящего Закона влечет ответственность, установленную законодательными актами Республики Беларусь.