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Минское утро: медики вышли поддержать задержанных коллег (видео)
Источник материала: Onliner
Минское утро сегодня началось с акции сотрудников МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, которые выстроились в цепочку перед началом работы. Канал «Белые халаты»
Фамилии задержанных медики написали на белых халатах.
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Минское утро сегодня началось с акции сотрудников МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, которые выстроились в цепочку перед началом работы. Канал «Белые...
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