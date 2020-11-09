Минское утро: медики вышли поддержать задержанных коллег (видео)

Источник материала: Onliner

Минское утро сегодня началось с акции сотрудников МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, которые выстроились в цепочку перед началом работы. Канал «Белые халаты» сообщает , что около 30 человек таким образом вышли поддержать коллег, которых задержали силовики во время акции солидарности со студентами БГМУ и в субботу у Городской клинической больницы №1.

Фамилии задержанных медики написали на белых халатах.









