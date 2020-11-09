По тоннелю Virgin Hyperloop впервые проехали люди

Источник материала: Onliner

Virgin Hyperloop сообщила о первом тестовом запуске транспорта Pegasus (XP-2) с пассажирами на борту. Об этом передает The Verge. Ими стали директор по опыту пользователя Сара Лучан и старший инженер по технологиям Джош Гигель. Тележка с двумя людьми разогналась по вакуумному тоннелю до 160 км/ч.

Pegasus — уменьшенная версия реального транспорта, который планирует использовать Virgin Hyperloop. В настоящем «поезде» будет 23 пассажирских места.

Разгон до 160 км/ч проходил на 500-метровом тестовом участке тоннеля диаметром 3,3 метра. Полигон расположен в получасе езды от Лас-Вегаса в пустыне. Теоретически транспорт Hyperloop сможет двигаться со скоростью вплоть до 760 миль в час — это 1223 км/ч.

Virgin Hyperloop — одна из нескольких компаний, которая разрабатывает свой транспорт в предложенной Илоном Маском концепции Hyperloop.