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По тоннелю Virgin Hyperloop впервые проехали люди
Источник материала: Onliner
Virgin Hyperloop сообщила о первом тестовом запуске транспорта Pegasus (XP-2) с пассажирами на борту. Об этом
Pegasus — уменьшенная версия реального транспорта, который планирует использовать Virgin Hyperloop. В настоящем «поезде» будет 23 пассажирских места.
Разгон до 160 км/ч проходил на 500-метровом тестовом участке тоннеля диаметром 3,3 метра. Полигон расположен в получасе езды от Лас-Вегаса в пустыне. Теоретически транспорт Hyperloop сможет двигаться со скоростью вплоть до 760 миль в час — это 1223 км/ч.
Virgin Hyperloop — одна из нескольких компаний, которая разрабатывает свой транспорт в предложенной Илоном Маском концепции Hyperloop.
аппарат, 780 Вт, мечевидный, 300 °C, термостат, насадки 20 мм/25 мм/32 мм, кейс
аппарат, 600 Вт, мечевидный, 300 °C, термостат, нагрев 5 минут, с тефлоновым покрытием, насадки 20 мм/25 мм/32 мм, кейс
аппарат, 1500 Вт, мечевидный, 300 °C, термостат, нагрев 3 минуты, с тефлоновым покрытием, насадки 20 мм/25 мм/32 мм/40 мм/50 мм/63 мм, труборез, кейс
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Virgin Hyperloop сообщила о первом тестовом запуске транспорта Pegasus (XP-2) с пассажирами на борту. Об этом передает The Verge. Ими стали директор по опыту пользователя Сара Лучан...
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