В Грузии продолжаются протесты

Источник материала: АФН

Один из лидеров грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия анонсировал новую акцию протеста в понедельник, 9 ноября, на площади Руставели, у здания парламента в Тбилиси.

"…в 18.00 ждем всех на проспекте Руставели. Будем бороться до конца. … соберется вся нация, а не только оппозиция", - заявил Мелия журналистам.

Между тем представитель оппозиции Алеко Элисашвили попросил митинговавших перед зданием Центральной избирательной комиссии Грузии в Тбилиси временно разойтись в интересах безопасности участников акции.

"Чтобы не начались задержания и избиения… призываем, сегодня покинуть территорию ЦИК. Мы хотим, чтобы люди не пострадали, хотим разрядить ситуацию", - подчеркнул он.

До этого полиция дважды применила против участников акции водометы. По информации телеканала Mtavari Arxi, минимум два человека пострадали.

Сторонники оппозиции требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвании, которую считают причастной к фальсификациям итогов голосования. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" требования оппозиции назвали абсурдными.

По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия набрала 48,15 процента голосов избирателей. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция Сила в единстве" (ЕНД), получил 27,14 процента. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий был снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.

Второй тур выборов пройдет во всех 8 одномандатных округах Тбилиси, а также в 6 округах в регионах - в Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Хашури, Рустави и Телави. Согласно опубликованным ЦИК данным, в указанных округах ни один из кандидатов в мажоритарные депутаты не сумел преодолеть необходимый 50-процентный барьер. Всего в Грузии 30 одномандатных округов.

Второй тур состоится, предположительно, 21 ноября.