В Румынии начал действовать комендантский час из-за коронавируса

Источник материала: АФН

В Румынии с 9 ноября введен комендантский час на месяц и обязательный масочный режим. Ранее о новых ограничениях объявил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям в МВД Румынии Раед Арафат.

Согласно новым правилам, свободное передвижение граждан запрещено в период с 23:00 до 05:00. «Это временной диапазон, в который, в основном, молодые люди перемещаются, посещают вечеринки», — пояснил Арафат.

Теперь после 23:00 граждан вне дома могут попросить предъявить рабочее удостоверение, выданное начальством свидетельство или декларацию о личной ответственности, которая оправдывает нарушение комендантского часа, передает РБК.

Более того, в Румынии начал действовать повсеместный масочный режим, школы перевели на дистанционное обучение.

В Черногории начал действовать запрет на передвижение граждан в ночное время в городах Подгорица и Цетине, передает телеканал N1. Теперь с 22:00 до 05:00 в городах действует комендантский час, который был введено из-за эпидемиологической ситуации в Черногории.