Латушко: Это отчаянный страх и месть загнанного в угол диктатора

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал утверждает, что действия режима, результатом которых стала более минимум тысяча задержанных в стране в минувшее воскресенье граждан, являются не частью некоего плана, а всего лишь проявлением страха и отчаяния.

«За жестокими действиями и заявлениями Лукашенко не стоит какого-либо тонкого расчета, это отчаянный страх и месть загнанного в угол диктатора. Доклад ОБСЕ подтвердил полное фиаско Лукашенко на мировой арене, для мировых держав он утратил правосубъектность и является обычным гражданином Беларуси», - заявил Латушко.

«Народ Беларуси больше не верит этим постановочным кадрам с открытия метро и АЭС, мы знаем истинную цену декораций, абсурдные просчеты и долги, которые легли на плечи белорусов. Даже Россия высказала своё возмущение через визит Нарышкина в Минск за то, что Лукашенко не вернул 300 миллионов долларов кредита, используя их, чтобы закрывать дыры в экономике, но долг остается непогашенным», - так же сказал Латушко.

«Лукашенко истерит, потому что знает, что ему противостоит весь народ, миллионы людей», - добавил он.