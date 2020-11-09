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Над «Гродно Азот» горит аварийный факел

09.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работа одного из цехов остановлена.

Telegram-канал НЕХТА сообщил об остановке работы «Гродно Азот». «К нам поступают сигналы, что на «Гродно Азот», в цеху аммиак-4, произошло аварийное отключение из-за срабатывания автоматики», — сообщил Telegram-канал.

Затем Telegram-канал опубликовал видео, которое подтверждает аварию на заводе. По состоянию на 8:13 над «Гродно Азот» горит аварийный факел.

Напомним, на предприятии бастует целый ряд сотрудников. Они добиваются остановки насилия и проведения честных и свободных выборов.
 
Теги: Гродно
 
 
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Работа одного из цехов остановлена.
 
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