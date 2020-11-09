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Десятки медиков с самого утра вышли на акцию солидарности
Источник материала: Партизан
Они поддержали задержанных коллег.
Сотрудники ГУ "МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии" (около 30 человек) в 7.30, за полчаса до начала рабочего дня, выстроились в цепь солидарности с коллегами, задержанными на акции солидарности со студентами БГМУ, сообщает Telegram-канал "Белые халаты".
Напомним, в субботу на акции медиков были задержаны 44 человека.
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Они поддержали задержанных коллег.
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