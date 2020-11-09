Десятки медиков с самого утра вышли на акцию солидарности

Сотрудники ГУ "МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии" (около 30 человек) в 7.30, за полчаса до начала рабочего дня, выстроились в цепь солидарности с коллегами, задержанными на акции солидарности со студентами БГМУ, сообщает Telegram-канал "Белые халаты".





Напомним, в субботу на акции медиков были задержаны 44 человека.



