Аналитик: Байден будет более однозначно говорить о том, что происходит в Беларуси

Радио Свобода о том, какую политику в отношении Беларуси может проводить возможная новая администрация США. Елена Кудько, директор международного аналитического центра при Институте политики GLOBSEC в Братиславе, рассказалао том, какую политику в отношении Беларуси может проводить возможная новая администрация США.





По словам эксперта, предстоящие судебные процессы вряд ли изменят имя победителя на выборах. Но впереди два месяца хаоса, и в долгосрочной перспективе США будут разделены и озабочены внутренними проблемами. Это означает, что у американцев будет меньше времени и ресурсов для реагирования на происходящее в мире.





Вместе с тем, несмотря на всю риторику Трампа, его администрация проводит политику усиления восточного крыла НАТО. Американское давление на страны Западной Европы по вопросу оборонных расходов находилось в руках стран Центральной Европы.





Сам Байден будет более однозначно говорить о том, что происходит в Беларуси. Также улучшится координация между администрацией президента США и Государственным департаментом. При Трампе они иногда могли проводить не совсем скоординированную политику в отношении Беларуси. Теперь Госдеп получит больше власти.





При этом, на взгляд Елены Кудько, Байден будет больше координировать внешнюю политику с Евросоюзом, и это создает возможность новых согласованных санкций против белорусских властей.





По мнению эксперта, абсолютно реален «План Маршалла для Беларуси», который обещал поддержать Байден, - это пакет экономической поддержки, если в Беларуси произойдут демократические перемены. Сумма необходимых для этого инвестиций, для масштабов бюджета США, очень мала.