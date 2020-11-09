В Минске задержали мужчину с подтвержденным коронавирусом и отправили на Окрестина

Минчанина Дмитрия Папая задержали из-за включенной в машине песни «Родны кут», когда проезжал мимо места, где проходила акция протеста.





Силовики сочли музыку достаточным для задержания основанием и вытянули человека из авто. В отделе милиции на него составили протокол за участие в акции. Сейчас мужчина находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, передает «Наша Нива» .

Случай произошел в воскресенье 8 ноября. Шокирует тот факт, что у Дмитрия Папая подтверждена короновирусная инфекция, мужчина находился на самоизоляции. В тот день он выехал из дома по делам семьи.