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В Минске задержали мужчину с подтвержденным коронавирусом и отправили на Окрестина

09.11.2020 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минчанина Дмитрия Папая задержали из-за включенной в машине песни «Родны кут», когда проезжал мимо места, где проходила акция протеста.

В Минске задержали мужчину с подтвержденным коронавирусом и отправили на Окрестина

Силовики сочли музыку достаточным для задержания основанием и вытянули человека из авто. В отделе милиции на него составили протокол за участие в акции. Сейчас мужчина находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, передает «Наша Нива».

Случай произошел в воскресенье 8 ноября. Шокирует тот факт, что у Дмитрия Папая подтверждена короновирусная инфекция, мужчина находился на самоизоляции. В тот день он выехал из дома по делам семьи.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанина Дмитрий Папая задержали из-за включенной в машине песни «Родны кут», когда проезжал мимо месте, где проходила акция протеста.
 
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