Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Зимнее дизельное топливо уже реализуют на заправках "Белоруснефти", об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5 с 1 ноября доступно на заправках компании. Сориентироваться потребителям поможет информация, размещенная на топливораздаточном оборудовании", - рассказали там.

Появление зимнего дизтоплива на АЗС особенно актуально на этой неделе: синоптики обещают резкое похолодание и ночные заморозки. При таких погодных условиях у владельцев дизельных авто могут возникнуть трудности.

В то же время специалисты напоминают, что обеспечить беспроблемную работу автомобилей зимой при низких температурах можно только с помощью своевременного и качественного обслуживания. Топливо в этом вопросе играет не такую важную роль.

"Перед наступлением холодов рекомендуется проверить аккумуляторную батарею, охлаждающую жидкость, работоспособность свечей накала, заменить сезонные шины, топливный фильтр и жидкость стеклоомывателя", - напомнили в "Белоруснефти".