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В воскресенье в Беларуси задержаны около тысячи человек
09.11.2020 09:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусские власти вернулись к массовым задержаниям на улицах. Впервые отметка задержанных за сутки после событий 9-12 августа, перевалило за тысячу человек.
Официальной информации МВД о количестве задержанных пока нет. Но по данным лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна», в воскресенье было задержано более тысячи человек.
Силовики похоже, отдохнули и устроили в воскресенье на протестующих настоящую охоту. Любые попытки собраться в организованную колонну сразу же пресекались массированной атакой и массовыми задержаниями. На улицы было выведено большое количество автобусов, которые нашпиговывались протестным населением под завязку.
Причем, задерживались люди опять же брутально, с применением светошумовых гранат, и с активным маханием дубинок, где нужно и где не нужно. Было много насилия и много крови.
В сети опять начали появляться фотографии с РУВД, где толпы людей стояли у стены с поднятыми руками, появились множественные видео с жестоким задержанием, хотя со стороны протестующих не было никакой радикализации.
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Белорусские власти вернулись к массовым задержаниям на улицах. Впервые отметка задержанных за сутки после событий 9-12 августа, перевалило за тысячу человек.
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