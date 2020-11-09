В воскресенье в Беларуси задержаны около тысячи человек

Источник материала: Ежедневник

Белорусские власти вернулись к массовым задержаниям на улицах. Впервые отметка задержанных за сутки после событий 9-12 августа, перевалило за тысячу человек.

Официальной информации МВД о количестве задержанных пока нет. Но по данным лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна», в воскресенье было задержано более тысячи человек.

Силовики похоже, отдохнули и устроили в воскресенье на протестующих настоящую охоту. Любые попытки собраться в организованную колонну сразу же пресекались массированной атакой и массовыми задержаниями. На улицы было выведено большое количество автобусов, которые нашпиговывались протестным населением под завязку.

Причем, задерживались люди опять же брутально, с применением светошумовых гранат, и с активным маханием дубинок, где нужно и где не нужно. Было много насилия и много крови.

В сети опять начали появляться фотографии с РУВД, где толпы людей стояли у стены с поднятыми руками, появились множественные видео с жестоким задержанием, хотя со стороны протестующих не было никакой радикализации.