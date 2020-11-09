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В Брестской области Audi влетела в остановившийся из-за поломки МАЗ: водитель легковушки погиб

09.11.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Брестской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 7 ноября. По предварительной информации, 64-летний водитель Audi ехал по трассе Тевли — Стригово — Кобрин и врезался в МАЗ, который остановился на дороге из-за поломки карданного вала.

В результате ДТП водитель Audi от полученных травм умер на месте происшествия. Ремнем безопасности он пристегнут не был.

 
 
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Происшествие случилось 7 ноября на трассе Тевли - Стригово - Кобрин.
 
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