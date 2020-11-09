Бактерия выжила, проведя год за пределами космической станции

Источник материала: Tut.by

Бактерия Deinococcus radiodurans выжила, проведя год за пределами космической станции. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Microbiome .



Изображение: Ott et al., Microbiome, 2020

Год в космосе — это нелегкое дело. Достаточно вспомнить пример американского астронавта Скотта Келли, который в 2015 году провел год на Международной космической станции. Долгое пребывание за пределами Земли изменило его ДНК, теломеры и микробиом кишечника, он потерял плотность костей, и три месяца спустя у него все еще болели ноги.

Совсем другое дело — выжить в открытом космосе вне защиты МКС, где УФ-излучение, вакуум, огромные колебания температуры и микрогравитация представляют собой смертельные угрозы. Однако бактерия Deinococcus radiodurans, впервые обнаруженная в банке с консервированным мясом, продолжила функционировать даже спустя год, проведенный на специально разработанной платформе за пределами герметичного модуля МКС.

Бактериальные клетки были обезвожены, отправлены на МКС и помещены на платформу, постоянно подвергающуюся воздействию космической среды. При этом клетки находились за специальным окном, которое блокировало УФ-свет с длинами волн менее 190 нанометров.

«Результаты, представленные в этом исследовании, могут повысить осведомленность о проблемах планетарной защиты, например, об атмосфере Марса, которая поглощает УФ-излучение ниже 190−200 нм, — написала международная команда из Австрии, Японии и Германии в своей новой статье. — Чтобы имитировать это условие, наша экспериментальная установка на МКС включала окно из диоксида кремния».

Это не самый продолжительный срок содержания Deinococcus radiodurans в подобных условиях — например, ранее образец бактерии оставался в космосе целых три года.

Но команда не пыталась установить мировой рекорд, вместо этого она хотела выяснить, что позволяет D. radiodurans настолько хорошо выживать в таких экстремальных условиях.

Итак, после года радиации, температур замерзания и кипения и отсутствия силы тяжести исследователи вернули «космические» бактерии обратно на Землю, а затем регидратировали как контрольный образец, который провел год на нашей планете, так и образец с орбиты и сравнили результаты.

Выживаемость бактерий, побывавших в космосе, была намного ниже по сравнению с контрольной версией, но вот выжившие клетки, казалось, были в порядке — даже если они немного отличались от своих земных собратьев: команда обнаружила, что «космические» бактерии покрылись небольшими бугорками или пузырьками на поверхности, также был запущен ряд механизмов восстановления, а некоторых белков и мРНК стало больше.

Исследователи не совсем понимают, почему образовались пузырьки, но у них есть несколько идей. Возможно, это реакция на экстремальные условия, которая увеличивает выживаемость клеток за счет удаления продуктов стресса. Кроме того, везикулы внешней мембраны могут содержать белки, важные для получения питательных веществ, переноса ДНК, транспорта токсинов и молекул, что вызывает активацию механизмов резистентности после воздействия космоса.

Такое исследование помогает нам понять, могут ли бактерии выжить в других мирах и, возможно, даже перенести межзвездное путешествие.