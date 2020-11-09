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Bioware анонсировала новую игру Mass Effect и ремастер оригинальной трилогии (видео)
Источник материала: Onliner
Компания BioWare на днях анонсировала Mass Effect Legendary Edition — ремастер оригинальной трилогии Mass Effect, релиз которой состоится в 2021 году. Он будет доступен для всех популярных игровых платформ, в том числе PS5 и Xbox Series X. Контент оптимизируют для разрешения 4K, в комплект войдут дополнения для однопользовательского режима. Отметим, что это именно ремастер, а не ремейк.
Однако более интересным стал анонс новой игры по вселенной Mass Effect. В настоящее время она находится в стадии разработки. Как подчеркнули в студии — на очень ранних этапах. В то же время над проектом работают ветераны Bioware, что в теории должно говорить в пользу новой игры Mass Effect.
Вряд ли игра появится в скором времени. Для сравнения, не слишком удачную (или, скорее, на любителя) Mass Effect: Andromeda делали около полутора лет, «допиливая» ее на ходу.
2020 г, экшен, шутер, одиночная игра, мультиплеер, с 18 лет
2020 г, экшен, шутер, одиночная игра, мультиплеер, с 18 лет
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Компания BioWare на днях анонсировала Mass Effect Legendary Edition — ремастер оригинальной трилогии Mass Effect, релиз которой состоится в 2021 году. Он будет доступен для всех...
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