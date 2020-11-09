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Bioware анонсировала новую игру Mass Effect и ремастер оригинальной трилогии (видео)

09.11.2020 10:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания BioWare на днях анонсировала Mass Effect Legendary Edition — ремастер оригинальной трилогии Mass Effect, релиз которой состоится в 2021 году. Он будет доступен для всех популярных игровых платформ, в том числе PS5 и Xbox Series X. Контент оптимизируют для разрешения 4K, в комплект войдут дополнения для однопользовательского режима. Отметим, что это именно ремастер, а не ремейк.

Однако более интересным стал анонс новой игры по вселенной Mass Effect. В настоящее время она находится в стадии разработки. Как подчеркнули в студии — на очень ранних этапах. В то же время над проектом работают ветераны Bioware, что в теории должно говорить в пользу новой игры Mass Effect.

Вряд ли игра появится в скором времени. Для сравнения, не слишком удачную (или, скорее, на любителя) Mass Effect: Andromeda делали около полутора лет, «допиливая» ее на ходу.

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Компания BioWare на днях анонсировала Mass Effect Legendary Edition — ремастер оригинальной трилогии Mass Effect, релиз которой состоится в 2021 году. Он будет доступен для всех...
 
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